Ook Xiaomi gaat overstag: het Chinese bedrijf levert geen oplader bij de Xiaomi Mi 11, die morgen wordt gepresenteerd. Daarmee volgt Xiaomi het voorbeeld van Apple.

Xiaomi levert geen lader bij Mi 11

Xiaomi kondigt de Mi 11 morgen, op 28 december, officieel aan. De topman van het bedrijf, Lei Jun, bevestigt op het Chinese sociale netwerk Weibo dat de high-end smartphone wordt geleverd zonder oplader in de doos. Hij noemt de bescherming van het milieu als reden om de Xiaomi Mi 11 zonder lader te verkopen.

Dat is opvallend, want eerder bekritiseerde Xiaomi de beslissing van Apple om de iPhone 12 zonder lader te leveren. In een tweet prees de fabrikant de Xiaomi Mi 10T Pro aan door te zeggen dat er ‘niets uit de doos is weggelaten’.

Lei Jun lijkt zich die woorden nog te herinneren. Hij zegt in zijn bericht op steun te hopen voor de beslissing van Xiaomi. Ook vraagt hij zijn volgers of er een betere oplossing is om het milieu te beschermen.

Xiaomi is niet de enige fabrikant die Apple eerst belachelijk maakte, maar nu hetzelfde doet. Samsung lijkt de Galaxy S21-modellen namelijk ook zonder oplader te leveren. Dat is extra pijnlijk, want Samsung maakte zelfs een reclamespotje waarin vermeld werd dat er bij Galaxy-telefoons wél een lader in de doos zit. Die commercial is inmiddels van Samsungs officiële kanalen verdwenen.

Dit weten we al over de Xiaomi Mi 11

Er zijn al renders verschenen van de Xiaomi Mi 11, waardoor we vrijwel precies weten hoe het toestel eruitziet. Ook over de specificaties van de Xiaomi Mi 11 is al veel bekend. Naast de Snapdragon 888 beschikt de Mi 11 over een primaire 108 megapixel-camera en het sterke Gorilla Glass Victus. Daardoor is de smartphone beter beschermd tegen krassen en moet hij een val van twee meter hoogte overleven.

Op 28 december kondigt Xiaomi vermoedelijk alleen de Mi 11 aan. Later verwachten we ook een Mi 11 Pro, die waarschijnlijk meer en betere camera’s krijgt.

