De prijzen van de Xiaomi Mi 11, een smartphone die over een aantal dagen voor de Europese markt wordt aangekondigd, zijn gelekt. Het nieuwe vlaggenschip gaat naar verluidt 799 euro kosten.

De Xiaomi Mi 11 werd eerder in China aangekondigd, maar komt ook naar Europa. Op maandag 8 februari maakt de Chinese fabrikant meer bekend over de release en prijzen, maar laatstgenoemden zijn nu gelekt. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde website 91Mobiles gaat de Xiaomi Mi 11 799 euro kosten.

Hierbij gaat het om het ‘instapmodel’ met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Xiaomi komt ook met een versie met 256GB opslag, waarvoor je 899 euro zou betalen. De voorganger van de Mi 11, de Mi 10, werd vorig jaar ook uitgebracht met een adviesprijs van 799 euro. De Mi 10 Pro kostte bij verschijning zelfs 999 euro.

Ter vergelijking: de onlangs uitgebrachte Galaxy S21 heeft een adviesprijs van 849 euro. Daarmee is de Xiaomi Mi 11 dus een paar tientjes goedkoper dan het Samsung-vlaggenschip. Het 256GB-model van de Galaxy S21 is echter even duur als de Mi 11. De adviesprijs van de Xiaomi-smartphone staan nog niet vast: het kan zijn dat het bedrijf tijdens de Europese lancering andere prijzen bekendmaakt.

Dit is de Xiaomi Mi 11

De Xiaomi Mi 11 werd eind vorig jaar al gepresenteerd in China, waardoor we weten over welke specificaties en features de telefoon beschikt. Het high-end toestel draait bijvoorbeeld op de Snapdragon 888-chip, die nieuwste en snelste processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Het scherm is maar liefst 6,81 inch groot, heeft een hoge resolutie (3200 bij 1440 pixels) en ververssnelheid van 120Hz.

Ook aanwezig is een 108 megapixel-camera, 13 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s en 5 megapixel-macrocamera voor close-ups. Op de voorkant, in het gaatje linksboven het scherm, zit de selfiecamera van 20 megapixel. De Mi 11 valt ook op door de forse 4600 mAh-accu die supersnel oplaadt, zowel draadloos als met een kabeltje. Gebruik je de usb-c-kabel en adapter, dan zit de telefoon in driekwartier helemaal vol. De oplader zit echter niet in het doosje en moet je daarom los aanschaffen.

