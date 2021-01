Xiaomi Mi 11 Pro renders tonen een vernieuwd en enorm camera-eiland

Er zijn renders van de komende Xiaomi Mi 11 Pro-smartphone gelekt. Onlangs lanceerde het bedrijf het ‘basismodel’ uit de Mi 11-serie. De Xiaomi Mi 11 Pro renders tonen een flink camera-eiland met vier lenzen.

‘Xiaomi Mi 11 Pro krijgt enorm camera-eiland’

Het meest verassende onderdeel van de Xiaomi Mi 11 Pro render is het ontwerp van het camera-eiland. De achterkant is hiermee totaal anders dan de dat van de Mi 11. Dit zogenaamde basismodel van de Mi 11-serie heeft drie lenzen verwerkt in een vierkante camerabult met afgeronde hoeken. De Mi 11 Pro heeft daarentegen vier camera’s en een veel groter camera-eiland.

De renders tonen dat het toestel een 108-megapixelhoofdcamera en een periscoop-zoom-camera krijgt. Met deze speciale zoomlens is een betere zoomfunctie mogelijk zonder dat het toestel daar ‘dikker’ door wordt.

Er is nog geen beeld van de voorkant van het toestel, maar het vermoeden is dat de Mi 11 Pro exact hetzelfde scherm krijgt als de Mi 11. Dit betekent dus dat het Pro-toestel een 6,81-inch scherm met gebogen randen, 1440 x 3200 resolutie en 120Hz verversingssnelheid krijgt. De Xiaomi-smartphone is dus qua afmetingen een groot toestel. Met daarbij een soepel werkend scherm, dankzij de hoge verversingssnelheid.

Uiteraard kunnen we onder de motorkap de nieuwste Snapdragon 888-processor verwachten. Ook is het toestel voorzien van een MIUI 12-skin op basis van Android 11.

Xiaomi Mi 11: toestel met stevige specificaties

De Xiaomi Mi 11 verschijnt net als z’n voorganger de Mi 10 ook in een Pro-versie. Over de Mi 11 Pro weten we nog niet alles, de Mi 11 is daarentegen al gelanceerd. De basistelefoon heeft indrukwekkende specificaties en zorgt zo voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.

De Xiaomi Mi 11 ondersteunt functies als nfc en 5G-internet en heeft een grote accu die zorgeloos een lange dag meegaat. Opladen gaat snel via de usb-c-poort of draadloze oplader. Die laatste moet je wel zelf kopen.

Ook de camera’s zijn interessant. Het toestel heeft een indrukwekkende 108 megapixel-hoofdcamera op de achterkant en gebruikt die om 27 megapixel foto’s te schieten. Met deze zogeheten quad-bayer-techniek perst de camera namelijk vier pixels samen tot één pixel, wat de fotokwaliteit ten goede komt.

