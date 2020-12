De Xiaomi Mi 11 komt eraan en het belooft een interessant vlaggenschip te worden. In aanloop naar de aankondiging lekken er steeds meer specificaties van de Xiaomi Mi 11 en in dit overzicht zetten we de 5 belangrijkste verwachte zaken op een rij.

Xiaomi Mi 11 specificaties gelekt

Xiaomi presenteerde de Mi 10 en Mi 10 Pro in februari als topsmartphones van 2020, en verkoopt ze ook in Nederland. Volgend jaar moet de Mi 11 de kar gaan trekken. Het toestel gaat concurreren met verwachte toppers als de Samsung Galaxy S21 en OnePlus 9 Pro.

1: Twee modellen

Zoals verwacht gaat de Mi 11-reeks uit twee smartphones bestaan: de Mi 11 en Mi 11 Pro. Dit worden de logische opvolgers van de Mi 10 en Mi 10 Pro. De Mi 11 Pro krijgt betere specificaties en wordt daarom duurder.

De Xiaomi Mi 10T Pro

Sommige bronnen claimen dat Xiaomi meer modellen in de Mi 11-serie gaat lanceren. Zo zou er een compacter toestel in ontwikkeling zijn dat moet concurreren met Apple’s kleine iPhone 12 Mini. Voor deze bewering is echter nog geen concreet bewijs geleverd. Wel is het aannemelijk dat Xiaomi op een later moment met een Mi 11 Lite komt. Die moet de Mi 10 Lite en Mi 10T Lite gaan opvolgen.

2: De nieuwste processor

De Mi 11 lijkt de eerste smartphone te worden met de splinternieuwe Qualcomm Snapdragon 888-processor. Die volgt de Snapdragon 865 van afgelopen jaar op, en komt ook in de topsmartphones van veel andere merken.

De Snapdragon 888 is sneller, energiezuiniger en draagt bij aan betere foto’s. Ook heeft de processor een geïntegreerd 5G-modem.

3: Vernieuwende camera’s

Xiaomi zet ook in op de camera’s van de Mi 11-reeks. De Mi 11 krijgt drie camera’s: een enorme 108 megapixel-hoofdcamera, een 13 megapixel-groothoekcamera en een 5 megapixel-camera voor macrofoto’s.

De Mi 11 Pro zou meer en betere cameralenzen krijgen, onder andere voor optisch zoomen (dus zonder kwaliteitsverlies) en scherpere groothoekbeelden.

Een gelekte foto van de Xiaomi Mi 11

4: Android 11 met MIUI

Het ligt voor de hand dat Xiaomi Android 11 op de Mi 11-serie installeert. Android 11 is sinds september beschikbaar en Xiaomi rolde de update in de afgelopen weken uit naar zijn eerste smartphones.

Over Android legt Xiaomi zijn MIUI-schil. Momenteel is dat versie 12. Op de Mi 11-serie zou MIUI 12.5 debuteren. Deze update wijkt naar verluidt weinig af van MIUI 12 en voert vooral technische verbeteringen door.

MIUI is een zware softwareschil en oogt visueel anders dan stock-Android. Ook voegt de schil een hoop apps en features toe.

5: Presentatie eind december

De presentatie van de Xiaomi Mi 11 lijkt dichterbij dan je misschien verwacht. Volgens Gizmochina houdt Xiaomi op 29 december een evenement om de smartphone aan te kondigen. De verkoop start mogelijk dezelfde dag.

Het is nog niet duidelijk of de duurdere Mi 11 Pro ook de 29ste het levenslicht ziet. Mogelijk introduceert Xiaomi de smartphone op een later moment. Nederlandse verkoopprijzen en -releasedata zijn nog niet bekend. De Mi 10 en Mi 10 Pro zijn hier uitgebracht voor respectievelijk 749 en 999 euro.

