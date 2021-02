Video: Xiaomi Mi 11 biedt goede stevigheid in ‘marteltest’

De Xiaomi Mi 11 is pas net gepresenteerd, maar de bekende YouTuber JerryRigEverything heeft het toestel al in handen. Hij heeft de stevigheid van het toestel getest met een stanleymes, vuur en brute kracht.

Xiaomi Mi 11 stevigheid: uitgebreide test

De Xiaomi Mi 11 is vanaf eind februari pas te bestellen. Ons reviewexemplaar is onderweg, dus houd Android Planet de komende tijd in de gaten voor onze uitgebreide ervaringen van het nieuwe vlaggenschip. YouTuber JerryRigEverything staat bekend om zijn uitgebreide ‘marteltesten’ van nieuwe toestellen, waarbij hij de stevigheid ervan test en dit keer is de Mi 11 aan de beurt.

Zoals altijd begint hij met testen van de krasvastheid van het scherm. Daarvoor wordt de schaal van Moh gebruikt, waarbij krassen bij veel toestellen ontstaan bij niveau 6. Ook bij dit Xiaomi-toestel is dat het geval, wat dus vrij normaal is voor een smartphone.

Het toestel heeft een beschermend laagje Gorilla Glass Victus, dus een muntje of sleutelbos zorgt niet voor permanente schade. Wel is het opletten met bijvoorbeeld een korreltje zand, wat harder is dan dit type glas en dus wel een lelijke kras kan veroorzaken.

Frame van metaal

Het toestel heeft ook een metalen frame en met een stanleymes is de verf daarvan af te schrappen. Dat geldt ook voor de verschillende metalen knoppen. Er is geen plek voor een micro-sd-geheugenkaartje, maar wel kun je twee simkaarten kwijt in de Mi 11. De achterzijde bevat ook een glazen laagje en wat gekras met een stanleymes laat geen krassen achter. De grote cameramodule heeft ook gehard glas, waardoor daar ook geen schade ontstaat.

Er is een optische vingerafdrukscanner aanwezig die verwerkt is onder het display. Jerry bekrast het glas erboven wat extra, want hij wil namelijk weten of de prestaties hetzelfde blijven. Hij meent dat die iets minder worden, doordat het glazen oppervlak wat is gehavend. Daarna is het tijd voor de ‘aanstekertest’, waarbij hij een vlam op het amoled-scherm houdt. Na zo’n 20 seconden ontstaat er een beschadiging, die niet geheel wegtrekt.

Tot slot is het tijd voor de ‘buigtest’, waarbij hij simpelweg brute kracht gebruikt om te kijken hoe het toestel zich houdt. Eerst duwt hij vanaf de achterzijde, waarbij wat gekraak te horen is, maar zichtbare schade ontstaat niet. Ook als hij andersom kracht uitoefent staat het toestel z’n mannetje.

Voor nu is het dus wachten op de volledige teardown, waarbij we onder andere de grote spoel kunnen zien, waardoor het toestel draadloos op te laden is met maar liefst 50 Watt.

De Mi 11 beschikt (in Nederland) over de Snapdragon 888-chip, 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. Er zijn drie camera’s te vinden op de achterkant, waaronder de primaire camera van 108 megapixel. Ook zijn een groothoeklens en macrocamera aan boord; fijn voor respectievelijk landschappen en close-ups. Het toestel draait op Android 11 en de vernieuwde MIUI 12.5-schil en kost hier 849 euro.

