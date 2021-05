De Xiaomi Mi 11 Ultra werd op 29 maart gepresenteerd en verschijnt 11 mei ook officieel in Nederland. Het toestel is hiermee het eerste vlaggenschip van Xiaomi dat internationaal wordt uitgebracht.

Xiaomi Mi 11 Ultra vanaf 11 mei ook in Nederland

Xiaomi maakte eind maart tijdens de onthulling van de Mi 11 Ultra al bekend dat het toestel ook op de Europese markt verschijnt. Het bleef echter nog onduidelijk wanneer dat precies zou zijn. Dankzij een bericht op Xiaomi’s officiële Nederlandse Facebook-pagina weten dan eindelijk de datum. De Mi 11 Ultra zal vanaf 11 mei ook voor de Nederlandse consument beschikbaar zijn.

Xiaomi Mi 11 Ultra: alleen het beste van het beste

Het nieuwste vlaggenschip van Xiaomi verschijnt in Nederland met de adviesprijs van 1199 euro. Het toestel is hierdoor vooral geschikt voor mensen die het beste van het beste zoeken en daar ook een fiks bedrag voor willen neerleggen.

Wat houdt het ‘beste van het beste’ in? De Mi 11 Ultra is in de eerste plaats een alleskunner. Zo is het toestel uitgerust met de snelle Snapdragon 888-chip en heeft het een groot scherm met afgeronde randen van 6,81 inch. Samen met 12GB RAM en 256GB opslag biedt het toestel voor veel mensen genoeg power voor alle taken.

Draai je het toestel om dan vallen direct de drie grootse camera’s op. De hoofdcamera heeft een sensor van 50 megapixel en schiet dus vrijwel perfecte plaatjes. Er worden vier pixels samengesmolten tot één enkele, waardoor foto’s er nog beter uitzien, meer contrast bevatten en waarbij kleuren nog natuurgetrouwer worden vastgelegd.

Daar blijft het niet bij. Zoomen met de Xiaomi Mi 11 Ultra gaat goed dankzij de periscopische lens. Daarbij kun je met de derde camera wijdere foto’s maken. Tot slot is het toestel ook uitgerust met een selfiecamera. die je vindt in het gaatje in het scherm.

Meer lezen over de imposante specificaties van de Xiaomi Mi 11 Ultra? Check dan de pagina met alle Mi 11 Ultra specs, weergegeven in een handig overzicht.

