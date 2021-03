De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi heeft zojuist vier nieuwe nieuwe toestellen in de Mi 11-serie gepresenteerd. Het gaat om de Xiaomi Mi 11 Ultra, twee versies van de Mi 11 Lite en de Mi 11i.

Xiaomi Mi 11 Ultra officieel

Met de presentatie komt het aantal toestellen in de Mi 11-serie op vijf, want de normale Xiaomi Mi 11 werd begin februari al gepresenteerd. De Xiaomi Mi 11 Ultra wordt ook uitgebracht in Nederland en heeft een adviesprijs van 1199 euro. Voor dat bedrag krijg je de versie met 12GB/256GB. Het toestel is onder de motorkap uitgerust met de snelle Snapdragon 888-chip en heeft een scherm van 6,81 inch.

Dat heeft afgeronde randen aan alle vier de kanten, bevat een laagje Gorilla Glass Victus en een resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Het gaat om een amoled-paneel wat één miljard kleuren kan weergeven en een ververssnelheid heeft van maximaal 120Hz. Wel wordt dat dynamisch aangepast aan de content op het scherm, wat weer beter is voor de accuduur.

Tweede scherm en vier camera’s in totaal

Op de achterkant is nog een tweede schermpje te vinden met een diagonaal van 1,1 inch. Die gebruik je voor notificaties, is aanraakgevoelig en is ook perfect voor het maken van een foto met een van de drie camera’s op de achterzijde.

De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 50 megapixel voor haarscherpe kiekjes. Het toestel is in staat om vijf keer optisch te zoomen dankzij de 48 megapixel-telecamera. Hybride zoomen kan maximaal 10 keer en digitale zoom gaat tot 120 maal. Ook is er een groothoeklens aan boord van 50 megapixel, waarmee je net wat meer op de gevoelige plaat vastlegt. In een gaatje in het scherm vind je tot slot de selfiecamera van 20 megapixel.

Grote accu, nog sneller laden

De batterij bestaat uit twee cellen met een gezamenlijke capaciteit van 5000 mAh. De oplaadsnelheid is zowel bedraad als draadloos 67 Watt en ook omgekeerd opladen is mogelijk. Zo kun je een toestel of bijvoorbeeld draadloze oordopjes van stroom voorzien door ze op de achterkant te leggen.

Er is plek voor twee simkaarten en 5G-ondersteuning is uiteraard aan boord. Ook zaken als een infraroodsensor, stereospeakers, een officiële IP68-certificering voor stof- en waterdichtheid, nfc en wifi 6(e) ontbreken niet. Beveiliging werkt via de optische vingerafdrukscanner in het display of gezichtsherkenning.



De smartphone draait op Android 11 met daaroverheen de eigen MIUI 12-schil, bevat een behuizing van keramiek en komt op de markt in het wit en zwart.

Xiaomi Mi 11i: krachtig, maar beter voor de portemonnee

Naast de Mi 11 Ultra presenteerde het bedrijf ook de Mi 11i, een krachtige allrounder met een vanafprijs van 649 euro. Het kloppende hart is eveneens de Snapdragon 888-chip en standaard zijn er 8GB RAM en 128GB interne opslag aanwezig. Een versie met 256GB interne opslag komt ook op de markt, voor een onbekende meerprijs.

Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, bevat een amoledpaneel en ververst ook maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring. Wel is dit niet adaptief, dus die ververssnelheid wordt niet aangepast aan hetgeen op je scherm. Daarnaast is het display plat en is de fysieke vingerafdrukscanner in de zijkant van het toestel te vinden.

Opladen gaat met maximaal 33 Watt en draadloos opladen is niet mogelijk. De accu heeft een capaciteit van 4520 mAh en er zijn drie camera’s aanwezig op de achterkant. De hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 108 megapixel. Goede close-ups maak je met de macrolens en ook is er een groothoeklens aanwezig van 8 megapixel.

Xiaomi Mi 11 Lite (5G) is de hekkensluiter

Naast deze twee krachtige modellen zijn ook de Mi 11 Lite en de 5G-versie daarvan gepresenteerd. Voor de Mi 11 Lite 5G betaal je minimaal 369 euro, terwijl het andere type over de toonbank gaat voor 299 euro. Qua kleuren heb je hier de meest kleurrijke keuzes. De 11 Lite 5G komt namelijk op de markt in het zwart, groen of geel. Bij het non 5G-model heb je keuze uit zwart, met een andere finish, roze of blauw.

Ze hebben beide een scherm van 6,55 inch, met een 90Hz-ververssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De processoren verschillen, maar komen beide uit de stal van fabrikant Qualcomm. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel, er is een groothoeklens aanwezig en de derde camera’s gebruik je voor macrofotografie, oftewel objecten van dichtbij. Opladen van de 4250 mAh-accu gaat ook met maximaal 33 Watt en beide smartphones draaien nog op het verouderde Android 10.

