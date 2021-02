De duurdere en betere variant van de onlangs onthulde Xiaomi Mi 11 is gelekt. De Xiaomi Mi 11 Ultra maakt zijn opwachting in een video en schijnt onder meer 100x te kunnen inzoomen. Opvallend: de Xiaomi Mi 11 Ultra zou een extra schermpje achterop hebben.

Xiaomi Mi 11 Ultra gelekt in video: dit mag je verwachten

De video is online gezet door Tech Buff PH, een YouTuber uit de Filipijnen. Het filmpje is inmiddels op privé gezet en daardoor niet langer zichtbaar voor iedereen, maar meerdere YouTube-kanalen hebben ‘m inmiddels al gekopieerd, zoals hieronder:

De vermeende Xiaomi Mi 11 Ultra valt vooral op dankzij het secundaire schermpje dat achterop het camera-eiland zit. Dit kleine display is volgens de YouTuber aanwezig voor het maken van betere selfies.

Doorgaans is de primaire camera van telefoons (op de achterkant) immers beter dan de voorste lens, die bedoeld is voor zelfportretten. Dankzij het secundaire schermpje kun je selfies maken met de hoofdcamera en vooraf checken hoe je erop staat.

Verwachte specificaties van de Xiaomi Mi 11 Ultra

Verder deelt de YouTuber enkele specififcaties van de Xiaomi Mi 11 Ultra. Volgens hem krijgt het topmodel uit de Mi 11-lijn een drievoudige camera op de achterkant. Deze zou bestaan uit een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en periscooplens met eveneens 48 megapixel. Zo’n lens gebruik je om tijdens het fotograferen in te zoomen.

Daarover gesproken, volgens de videomaker beschikt de Xiaomi Mi 11 Ultra over 120X zoom. Dit betekent dat je tot en met 120 keer beelden dichterbij kunt halen. Het laatste topmodel van Samsung, de Samsung Galaxy S21 Ultra, kan 100x keer inzoomen.

Tot slot geeft de YouTuber aan dat de Xiaomi Mi 11 Ultra een 6,81 inch-oled-scherm met ververssnelheid van 120Hz krijgt. De 20 megapixel-selfiecamera zou linksboven in het scherm zitten en het Xiaomi-topmodel wordt volgens hem aangestuurd door de Snapdragon 888, een razendsnelle processor uit de stal van Qualcomm.

Aankondiging en adviesprijs

Verder claimt de videomaker dat de Mi 11 Ultra 5G-ondersteuning heeft, een waterdichte behuizing en accucapaciteit van 5000 mAh. Het is nog niet duidelijk wanneer Xiaomi het toestel officieel gaat aankondigen.

