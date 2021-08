‘Specificaties Xiaomi Mi 11T Pro op straat, onthulling op 23 september’

Na de specs van de Xiaomi Mi 11T liggen nu ook de Xiaomi Mi 11T Pro-specificaties op straat. Tevens wordt in de wandelgangen genoemd dat de fabrikant de toestellen op 23 september wil onthullen.

Xiaomi Mi 11T Pro specificaties: high-end toestel

De specificaties zijn verschenen via een Vietnamese YouTube-video, zo schrijft GizmoChina. Xiaomi kiest voor een scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Daarmee doet de fabrikant een stapje terug ten opzichte van de Xiaomi Mi 10T Pro, met een verversfrequentie van 144Hz. Wel heeft de 11T Pro een amoled-scherm in plaats van een lcd-paneel. Daardoor ogen beelden veel kleurrijker en is het contrast een stuk beter.

De Snapdragon 888 Plus-processor is het kloppende hart van het toestel, maar over de hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte is nog niks bekend. Waarschijnlijk komen er meerdere modellen op de markt, net zoals bij de Mi 10T Pro. De komende Mi 11T krijgt een processor van MediaTek, zo schreven we eerder.

Vier camera’s en supersnel opladen

Qua camera’s zou de fabrikant kiezen voor dezelfde opzet als bij de Xiaomi Mi 11 Lite. Als dat klopt, zijn er drie camera’s aanwezig op de achterkant, waaronder de primaire lens van 64 megapixel. Ook een groothoeklens (8 megapixel) en een camera voor macrofotografie zijn dan aan boord. Selfies maak je van maximaal 16 megapixel.

Tot slot wordt genoemd dat de accu 5000 mAh groot is. Opladen zou kunnen met maximaal 120 Watt via de meegeleverde lader, maar over draadloos opladen wordt niks gezegd. Het toestel komt met Android 11 met daaroverheen de MIUI 12.5-schil van Xiaomi.

‘Presentatie op 23 september’

De presentatie van de nieuwe toestellen in de Mi 11T-serie zouden zijn op donderdag 23 september. Xiaomi zelf heeft deze datum nog niet bekendgemaakt, dus we houden vooralsnog een slag om de arm.

