‘Dit zijn de eerste specificaties van de Xiaomi Mi 11T’

De eerste specificaties van de Xiaomi Mi 11T zijn mogelijk gelekt. Het nieuwe toestel van de Chinese fabrikant zou onder meer een vloeiend 120Hz-scherm krijgen.

Lees verder na de advertentie.

’Eerste Xiaomi Mi 11T specs duiken op’

De specificaties zijn afkomstig van het Telegram-kanaal XiaomiUI, dat eerder juiste informatie over Xiaomi-smartphones lekte. Omdat de bron niet heel bekend is, nemen we het gerucht voorlopig met een korreltje zout. Xiaomi zou echter werken aan de Mi 11T, de opvolger van de Mi 10T van vorig jaar en een aangepaste versie van de Mi 11.

De nog onaangekondigde smartphone zou beschikken over een 120Hz-scherm, al weten we niet hoe groot het wordt. Wel heeft het display naar verluidt een beeldverhouding van 20 bij 9. Daarnaast heeft het Telegram-kanaal het over een processor van MediaTek, en dus niet van de meer bekende fabrikant Qualcomm. Mogelijk gaat het om de Dimensity 1200-chip, die we kennen van de OnePlus Nord 2.

Verder is de Xiaomi Mi 11T mogelijk voorzien van een drievoudige camera op de achterkant. De hoofdcamera beschikt over een resolutie van 64 megapixel en wordt geholpen door een 8 megapixel-groothoeklens. Laatstgenoemde gebruik je extra wijde foto’s. XiaomiUI heeft het tot slot over een ‘telemacro’-camera met 3x zoom.

Het is nog onduidelijk wanneer de Xiaomi Mi 11T wordt gepresenteerd, maar dit hoeft niet heel lang meer te duren. De Mi 10T, de voorloper van dit toestel, werd vorig jaar in september uitgebracht. De smartphone verscheen toen met een adviesprijs van 499 euro in Nederland.

Xiaomi Mi 11

Begin dit jaar bracht Xiaomi de Mi 11 uit in Nederland. De Mi 11 was de eerste smartphone met de Snapdragon 888-processor van Qualcomm. De Mi 11 beschikt daarnaast over 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. Er zijn drie camera’s te vinden op de achterkant, waaronder de primaire camera van 108 megapixel.

Ook zijn een groothoeklens en macrocamera aan boord; fijn voor respectievelijk landschappen en close-ups. Meer weten? Check dan ook de uitgebreide Xiaomi Mi 11 review of de video hieronder.

Het laatste nieuws over Xiaomi: