‘Xiaomi werkt aan krachtige Mi 12 Mini met scherm kleiner dan 6 inch’

Hoe groter, hoe beter. Dat lijkt inmiddels het motto te zijn van nagenoeg elke smartphonefabrikant. Geruchten stellen echter dat Xiaomi werkt aan een kleiner toestel met prima specificaties.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Xiaomi Mi 12 Mini krijgt klein scherm’

“Hé Android Planet, willen jullie eens wat schrijven over high-end toestellen met een klein scherm?” Die vraag krijgen we bijna wekelijks binnen in onze redactie-inbox. De vraag beantwoorden is echter moeilijk, simpelweg omdat schermen alsmaar groter en groter worden. Krachtige kleine smartphones zijn echter op een hand te tellen. Zo is er bijvoorbeeld de Asus Zenfone 8 met zijn scherm van 5,9 inch. Ook is er de Apple iPhone 13 mini met een display wat nog kleiner is: 5,4 inch.

Toch lijkt daar misschien weer wat verandering in te komen. Xiaomi zou namelijk werken aan een compacte smartphone. Het bedrijf zou kiezen voor een plat scherm, dat minder dan 6 inch groot is. Eerdere geruchten stelden al dat het toestel de Snapdragon 870-chip aan boord krijgt. Die kennen we van onder andere de Motorola Moto G100 en Poco F3 5G. Qua prestaties doet presteert ‘ie inderdaad wat onder aan de high-end Snapdragon 888, maar in de praktijk merk je dat nauwelijks.

Dankzij een render die deze week verscheen krijgen we een impressie van dat kleine toestel. Daaruit blijkt dat de smartphone drie camera’s aan boord krijgt, maar details daarvan zijn onbekend. De sensoren zijn onder elkaar geplaatst en daarnaast is nog een ledflitser te vinden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onthulling op globale evenement op 15 mei?

In de wandelgangen wordt genoemd dat Xiaomi het toestel zou willen presenteren tijdens een wereldwijd evenement met andere smartphones in de Mi 12-serie. Android Planet kan berichten dat Xiaomi daarvoor 15 maart momenteel als beste optie in het achterhoofd heeft.

Welke toestellen we dan precies gaan zien is nog de vraag. Onder andere de Xiaomi 12 en 12 Pro zijn al gepresenteerd voor de Chinese markt. Andere recent onthulde toestellen van het bedrijf zijn de Xiaomi 12 Pro en 12X. Op de hoogte blijven van al het nieuws van het merk? Houd onze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download natuurlijk de Android Planet-app!

Meer over Xiaomi op Android Planet: