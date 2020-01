Goed nieuws voor mensen met een Xiaomi Mi A2. De smartphone ontvangt vanaf nu Android 10. De nieuwste update voegt onder meer een donkere modus toe.



Android 10 voor Xiaomi Mi A2 rolt nu uit

Meerdere mensen laten op Twitter weten dat de Xiaomi Mi A2 de Android 10-update heeft ontvangen. Ook XDA Developers maakt melding van de nieuwe software. Het pakket ‘weegt’ ongeveer 1.3GB. Het is dus verstandig om de software via een wifi-verbinding binnen te halen. Vergeet ook vooraf geen back-up van je toestel te maken.

Je krijgt vanzelf een melding als de update voor je toestel klaarstaat. Ook kun je natuurlijk handmatig controleren. Hiervoor duik je de instellingen in. Zie je nog geen spoor van Android 10? Dat kan. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken voordat alle exemplaren van een smartphone zijn bijgewerkt. Met de Xiaomi Mi A2 is dat vermoedelijk niet anders.

Verder wordt de Android-beveiligingsupdate van december 2019 toegevoegd, zodat je beter beschermd bent tegen kwetsbaarheden en andere narigheid. Alhoewel het hier om een officiële versie van Android 10 gaat, klagen meerdere eigenaren over problemen na het updaten. Zo zouden onder meer animaties af en toe niet goed werken. Van ernstige problemen lijkt echter geen sprake te zijn.

De Android 10-update rolt relatief laat uit. De Xiaomi Mi A2 is onderdeel van het Android One-programma, dat zichzelf doorgaans op de borst klopt vanwege de vlotte updates. In november 2018 verscheen de Android Pie-update voor het toestel. Of Android 10 binnenkort ook voor de Xiaomi Mi A2 Lite verschijnt, is onbekend.

Lees ook: Overzicht: deze toestellen krijgen de Android 10-update

Haal alles uit Android 10

Is je Xiaomi Mi A2 bijgewerkt naar Android 10? Vanaf nu kun je aan de slag met de systeembrede donkere modus, die beter is voor je ogen. Ook krijg je meer grip op je privacy-instellingen en is het deelmenu (eindelijk) verbeterd. Wil je een overzicht van alle verbeteringen? Check dan onderstaande video.

Bedankt voor de tip, Ruud Arnold!