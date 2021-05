Xiaomi breekt Android One-belofte: Mi A2 (Lite) krijgt geen updates meer

De Xiaomi Mi A2 (Lite) krijgt al maanden geen updates meer en dat botst met Xiaomi’s afspraken voor het Android One-programma. De smartphones met Android One-software zouden namelijk nog maanden updates moeten krijgen.

Lees verder na de advertentie.

De Xiaomi Mi A2 en Mi A2 Lite zijn medio 2018 uitgebracht en zijn onderdeel van het Android One-programma. Xiaomi heeft hiervoor een contract getekend met Google en beloofde twee versie-updates en drie jaar regelmatige beveiligingsupdates voor de smartphones.

Die versie-updates zijn uitgerold en afgevinkt, maar Xiaomi zou wel nog beveiligingsupdates moeten uitrollen. In ieder geval tot juni dit jaar. Een controle van Notebookcheck wijst echter uit dat de Mi A2 Lite al sinds februari geen update meer ontvangen heeft. De laatste update voor de Mi A2 dateert van maart.

Xiaomi heeft nog geen reden gegeven waarom het al maanden geen updates meer uitrolt voor de Android One-toestellen. Android Planet heeft Xiaomi om opheldering gevraagd en zal dit artikel updaten als we antwoord ontvangen.

Xiaomi’s geflopte Android One-avontuur

Het tegenvallende updatebeleid van de Mi A2-serie past in Xiaomi’s aanpak van zijn Android One-avontuur. De fabrikant ging in de afgelopen jaren meermaals de mist in met updates voor zijn Android One-smartphones, waaronder de Mi A1. Die updates introduceerden naast nieuwe features ook flinke bugs, waardoor ze één stap vooruit en twee achteruit waren.

Met de Mi A3 maakte Xiaomi het nog bonter. De Mi A3-update naar Android 10 was zo problematisch dat de fabrikant de update moest terugtrekken. En dit jaar gebeurde hetzelfde toen de Mi A3 Android 11 kreeg. Die update maakte de smartphone zelfs stuk. Plannen voor een Mi A4 met Android One zijn vorig jaar in de prullenbak gegooid, zo is te lezen op Xiaomi’s forum.

Xiaomi verkoopt ook smartphones zonder Android One-software. Die zijn voorzien van de eigen MIUI-schil en krijgen minimaal twee jaar updates.

Lees het laatste nieuws over Xiaomi: