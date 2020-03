Xiaomi heeft opnieuw een Android 10-update uitgebracht voor de Mi A3. De verbeterde versie, die de bugs en andere problemen van de eerdere update oplost, is nu te downloaden.

Xiaomi Mi A3 Android 10-update downloaden

Het Chinese Xiaomi bracht eerder deze maand een Android 10-update uit voor de Mi A3, maar die zorgde voor grote problemen. Het bedrijf maakt nu een verbeterde versie beschikbaar, die alle bugs en andere fouten oplost. Dit schrijft website GSMArena.

Heb je de ‘verkeerde’ Android 10-update eerder deze maand niet geïnstalleerd, dan kun je binnenkort een nieuwe softwareversie verwachten. Deze update is 1,37GB groot, dus het is slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden.

Draait jouw Xiaomi Mi A3 al wel op Android 10, dan krijg je een patch van 30MB die alle problemen moet oplossen. De update bevat ook de Android-beveiligingspatch van maart 2020, waardoor je tegen alle recente kwetsbaarheden in het mobiele besturingssysteem beschermd bent. Let op: de update wordt geleidelijk naar alle gebruikers uitgerold, waardoor het even duren voordat jij ‘m kunt installeren.

Toen Xiaomi begin maart de Android 10-update voor de Mi A3 uitbracht, lieten gebruikers weten dat na het installeren van de update de vingerafdrukscanner niet meer werkte. Ook zorgde de update ervoor dat de accu van de smartphone sneller leegliep en de frontcamera minder goede foto’s maakte.

Android 10-update voor Mi A2 Lite

Xiaomi gaat ook de updateproblemen met de Mi A2 Lite oplossen. De Android 10-upgrade voor dit toestel zorgde voor een bootloop, waarbij de telefoon in sommige gevallen onbruikbaar werd. Op zijn officiële forum laat Xiaomi nu weten dat het werkt aan een verbeterde versie van de update, die nog deze maand moet verschijnen. Een precieze releasedatum is echter onduidelijk.

Voor de Xiaomi Mi A2 Lite is Android 10 de tweede (en hoogstwaarschijnlijk laatste) grote update. De nieuwere Mi A3 wordt nog wel langer ondersteund. Deze smartphone is sinds vorig jaar in Nederland verkrijgbaar en haal je op het moment van schrijven voor ongeveer 220 euro in huis. Het toestel onderscheidt zich door de schone software en goede accuduur, maar heeft ook duidelijke nadelen.

“De Mi A3 is geen perfecte smartphone, verre van zelfs. Het is jammer dat de prestaties niet echt vooruit zijn gegaan, Xiaomi nog steeds geen snellader meelevert en nfc opnieuw ontbreekt. Maar het is vooral het scherm dat erg tegenvalt, omdat de resolutie te laag is”, zo schreven we in onze Xiaomi Mi A3 review.

