Heb je een Xiaomi Mi A3 en zit je te wachten op de Android 10-update? Dan moet je nog eventjes geduld hebben, want de fabrikant belooft dat de update volgende maand verschijnt.

Xiaomi Mi A3 Android 10-update komt in februari

Voor de Xiaomi Mi A2 is sinds kort een Android 10-update beschikbaar, maar gebruikers van de nieuwere Mi A3 moeten gek genoeg langer wachten. Xiaomi laat nu op Twitter (via GSMArena) weten dat medio februari de Android 10-update wordt uitgebracht voor de Mi A3. Dat betekent dat bezitters van de telefoon nog ongeveer een maand moeten wachten voordat ze aan de slag kunnen met de nieuwste Android-versie.

De update komt relatief laat, zeker omdat de Xiaomi Mi A3 onderdeel is van het Android One-programma en dus verzekerd is van vlotte upgrades. Xiaomi bracht de afgelopen maanden wel netjes telkens een beveiligingspatch uit. Ook de Xiaomi Mi A2 Lite, die in 2018 werd uitgebracht, moet overigens nog een update krijgen naar Android 10.

Meer over de Xiaomi Mi A3

De Xiaomi Mi A3 is sinds juli 2019 verkrijgbaar en de meest recente Android One-smartphone van het Chinese bedrijf. Het toestel draait op een kale versie van Android en beschikt over vlotte hardware. Onder de motorkap zit een Snapdragon 665-chip, die bijvoorbeeld ook de Motorola Moto G8 Plus aandrijft. De processor wordt bijgestaan door 4GB RAM en 64GB opslag, de accu is 4030 mAh groot.

Het scherm is met 6,09 inch relatief compact, maar de resolutie met 1560 bij 720 pixels niet al te hoog. Verder heeft de Mi A3 een vingerafdrukscanner onder het scherm en drie camera’s op de achterkant, met bijvoorbeeld een groothoeklens voor wijdere shots. In onze Xiaomi Mi A3 review lees je veel meer over de smartphone.

De Mi A3 heeft een adviesprijs van 249 euro, maar is inmiddels flink in prijs gezakt. Op het moment van schrijven haal je een losse Xiaomi Mi A3 voor zo’n 175 euro in huis.

