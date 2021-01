Xiaomi faalt weer met updates: Android 11 maakt Mi A3 kapot

Xiaomi maakt Android 11 beschikbaar voor de Mi A3, maar je kan de update beter niet downloaden. Door grote problemen heeft de Chinese fabrikant de uitrol stilgelegd.

Xiaomi heeft er een handje van om grote Android-upgrades met de nodige problemen uit te rollen, en bij de Mi A3 gaat het nu opnieuw mis. Hoewel de Android 11-update voor de Mi A3 inmiddels is stopgezet, maakten gebruikers melding van grote bugs nadat ze de upgrade binnen hadden gehaald. Na het installeren van Android 11 zou de Mi A3 niet meer werken, opladen of verbinden met een computer.

De uitrol van de Android 11-update is inmiddels gestaakt en Xiaomi belooft zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Het is onduidelijk wanneer de definitieve update beschikbaar wordt gemaakt; Xiaomi zegt gebruikers hiervan op de hoogte te houden.

Als gezegd is het niet de eerste keer dat Xiaomi blundert met updates. Toen de Mi A3 vorig jaar werd bijgewerkt naar Android 10, zorgde de update ervoor dat de vingerafdrukscanner van het toestel niet meer werkte. Ook werd de Xiaomi-telefoon langzamer en liep de accu sneller leeg. Bij oudere Android One-smartphones, de Mi A1 en Mi A2, waren er eveneens problemen.

Meer over Android 11 en de Mi A3

Android 11 introduceert allerlei handige verbeteringen, waaronder chatbubbels en slimmere notificaties. De upgrade verscheen in september vorig jaar voor Pixel-telefoons en is inmiddels beschikbaar voor verschillende toestellen, waaronder een aantal van Samsung.

De Mi A3 is de meest recente Android One-smartphone van het bedrijf en verscheen in juli 2019 in Nederland. Het toestel draait op een vrijwel kale Android-versie en krijgt vaker en sneller software-updates. Het lijkt er niet op dat de Mi A3 een opvolger krijgt, want Xiaomi zou gestopt zijn met de ontwikkeling van Android One-toestellen. Nokia brengt nog wel regelmatig smartphones in het Android One-programma uit. Het bedrijf kwam bijvoorbeeld onlangs met de Nokia 5.4.

