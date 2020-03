De Android 10-update voor de Xiaomi Mi A3, die sinds een aantal dagen beschikbaar is, zorgt voor problemen. Na het updaten werkt de vingerafdrukscanner niet meer en gaat de accuduur sneller leeg. Xiaomi heeft de update stopgezet.

Xiaomi Mi A3 update-problemen: dit moet je weten

Xiaomi is afgelopen weekend begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Mi A3, maar de update zorgt voor grote problemen. Gebruikers laten op Twitter, het Mi-forum en Reddit weten dat de vingerafdrukscanner na het installeren van de update onbruikbaar is, zo schrijft website PiunikaWeb.

Daarnaast zou de update ervoor zorgen dat de accu van de Xiaomi Mi A3 een stuk sneller leegloopt, de kwaliteit van de frontcamera achteruit gaat en het notificatie-ledje blijft knipperen, ook als er geen meldingen zijn. Xiaomi zou de Android 10-update voor de Mi A3 inmiddels hebben stopgezet, maar geeft geen indicatie wanneer een verbeterde versie van de update verschijnt. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

Het is niet de eerste keer dat Xiaomi blundert met updates voor zijn Android One-telefoons. De Mi A2 had bijvoorbeeld last van bootloops na het installeren van een beveiligingsupdate. Bij de Xiaomi Mi A1 werkte de 4G-verbinding niet meer na het installeren van de Android Pie-update. Nu heeft dus ook het nieuwste Android One-toestel last van een update die problemen veroorzaakt.

Xiaomi Mi A3 en Android 10

Xiaomi is bovendien nogal laat met de Android 10-update voor de Mi A3. Een Xiaomi-medewerker liet vorige week op Twitter weten dat de update vertraging had opgelopen, omdat het bedrijf last zou hebben van het coronavirus. Het is daarom opvallend dat de update een aantal dagen later alsnog voor de eerste gebruikers verschijnt.

De Xiaomi Mi A3 is sinds vorig jaar in Nederland verkrijgbaar en haal je op het moment van schrijven voor 225 euro in huis. Het toestel onderscheidt zich door de schone software en goede accuduur, maar heeft ook duidelijke nadelen.

“De Mi A3 is geen perfecte smartphone, verre van zelfs. Het is jammer dat de prestaties niet echt vooruit zijn gegaan, Xiaomi nog steeds geen snellader meelevert en nfc opnieuw ontbreekt. Maar het is vooral het scherm dat erg tegenvalt, omdat de resolutie te laag is”, zo schreven we in onze Xiaomi Mi A3 review.

