Xiaomi heeft een technologie geïntroduceerd om smartphones op afstand draadloos op te laden. De reikwijdte is een paar meter en het is nog niet duidelijk of, en wanneer Mi Air Charge voor consumenten beschikbaar wordt.

Xiaomi introduceert Mi Air Charge

De fabrikant heeft een blogpost gewijd aan de nieuwe oplaadtechniek. Xiaomi claimt dat Mi Air Charge meerdere apparaten in een straal van enkele meters met een maximaal vermogen van 5 Watt kan opladen. De technologie is volledig draadloos en gemaakt om smartphones, smartwatches en andere slimme apparatuur van stroom te voorzien.

Vooralsnog is Mi Air Charge een demoproduct. Of en wanneer de technologie breder wordt uitgerold is dus nog de vraag. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe consumentenwaakhonden op deze technologie reageren. Volgens website XDA Developers is bijvoorbeeld niet duidelijk of de Mi Air Charge-technologie een invloed op de menselijke gezondheid heeft.

Zo werkt het

Xiaomi claimt dat Mi Air Charge een bereik van “enkele meters” heeft, maar noemt geen specifieke getallen. Wel schrijft de fabrikant dat de technologie twee pijlers heeft: ruimtebepaling en energie-overdracht. Zowel de draadloze oplader (de verzender van stroom) en het ontvangende apparaat, zijn daarom met meerdere antennes uitgerust.

Hierdoor zijn de ontvanger en verzender op de hoogte van elkaars exacte positie. Vervolgens worden andere antennes gebruikt om millimetergolven te versturen. Het ontvangende apparaat, zoals een smartphone, zet deze golven vervolgens om in elektrische energie om de accu van stroom te voorzien.

Xiaomi en opladen

De Chinese fabrikant heeft een lange staat van dienst als het op opladen van slimme apparaten aankomt. Afgelopen oktober introduceerde Xiaomi bijvoorbeeld 80W Mi Wireless Charging, een draadloze oplaadtechniek met een vermogen van 80 Watt. Vooralsnog zijn alle innovaties echter wel showcases: de technieken zitten dus niet in telefoons voor consumenten.

