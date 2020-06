Xiaomi Mi Band 5 officieel: goedkope fitnesstracker focust op gezondheid

Xiaomi heeft de Mi Band 5 officieel gepresenteerd. De nieuwe fitnesstracker focust zich op gezondheid en zit bomvol sensoren om dragers gezonder te maken. Of de Mi Band 5 in Nederland uitkomt is nog even de vraag.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Mi Band 5 officieel

Xiaomi heeft de opvolger van de Mi Band 4 uit de doeken gedaan. De Xiaomi Mi Band 5 heeft een groter scherm, langere accuduur en is uitgerust met allerlei gezondheidsfuncties, zoals een saturatiemeter voor het meten van de zuurstofwaarde in je bloed.

Belangrijkste specificaties van de Xiaomi Mi Band 5:

Groot 1,1 inch-scherm met nieuwe wijzerplaten

met nieuwe wijzerplaten 11 nieuwe sportmodi voor de actieve drager

voor de actieve drager Focus op gezondheid, waaronder een menstruatietracker

waaronder een menstruatietracker Accuduur van 14 dagen

van Vooralsnog alleen in China verkrijgbaar

Lage instapprijs

Naast smartphones maakt Xiaomi ook allerlei andere slimme producten, waaronder dus fitnesstrackers. De Xiaomi Mi Band 5 probeert gebruikers zo gezond mogelijk door het leven te leiden en beschikt daarom over allerlei sensoren en functies. Een in het oog springende toevoeging is de Sp02-meter om de zuurstofwaarde in je bloed te meten.

Deze saturatiemeter werkt hand in hand met de eveneens nieuwe slaaptracker. Het duo moet er samen voor zorgen dat dragers het maximale uit hun nachtrust hebben. Ook heeft Xiaomi andere gezondheidsfuncties toegevoegd, zoals een ingebouwde tracker om de menstruatiecyclus in bij te houden. De Mi Band 5 heeft daarnaast 11 nieuwe sportmodi gekregen die je gebruikt tijdens het hardlopen, fietsen en zwemmen.

De nieuwe fitnesstracker heeft een groter schermpje dan zijn voorganger en volgens Xiaomi een accuduur van 14 dagen. Je kunt de Mi Band 5 in tegenstelling tot voorgangers draadloos opladen en hij is waterdicht tot een diepte van 50 meter. Vertrouwde functies, zoals de hartslagmeter, zijn uiteraard ook nog aanwezig.

Xiaomi Mi Band 5 kopen

Vooralsnog is de fitnesstracker alleen in China aangekondigd voor omgerekend zo’n 25 euro. Het is nog niet duidelijk of de Xiaomi Mi Band 5 ook in Nederland uitkomt. Dit lijkt wel aannemelijk, want vorige versies waren hier ook verkrijgbaar. De Xiaomi-fitnesstracker verschijnt in meerdere kleurtjes, zoals blauw, geel, groen en zwart.

Maandthema: gezondheid

In juni staat Android Planet in het teken van gezondheid. We schrijven onder meer over apps die je helpen bij een gezondere levensstijl, zoals Samsung Health, maar leggen ook uit hoe je je smartphone het beste kunt schoonmaken. Deze artikelen schreven we eerder over gezondheid: