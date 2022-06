Xiaomi Mi Smart Band 7 komt naar Nederland voor 60 euro

De Mi Smart Band 7 is de nieuwste fitnesstracker van het merk Xiaomi. De fabrikant kondigde officieel aan dat de wearable nu ook naar Nederland komt. Je kunt hem binnenkort kopen voor zo’n 60 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 7 komt eraan

De Xiaomi Mi Smart Band 7 komt binnenkort naar Nederland. Dat kondigde Xiaomi aan tijdens een groot evenement in Parijs. Hier maakte de fabrikant bekend dat de Smart Band 7 voor 59,99 euro op de Europese markt zal verschijnen. Ben je er vroeg bij? Dan krijg je 10 euro early birds-korting, dus dat is leuk. Xiaomi kondigde de fitnesstracker een maand eerder al aan voor de Chinese markt.

We weten nog niet precies wanneer we de nieuwe fitnesstracker in Nederland gaan zien. De Mi Smart Band 7 is officieel te koop vanaf 22 juni, maar de uitlevering is nog onbekend. Zodra we hier meer over weten updaten we dit artikel.

Meer over de Mi Smart Band 7

Techgigant Xiaomi verkoopt veel verschillende wearables, waaronder nu ook de Smart Band 7. Dit is de opvolger van de populaire Mi Smart Band 6 en komt met een aantal noemenswaardige verbeteringen. Zo is het 1,62 inch-scherm een stukje gegroeid. Volgens Xiaomi levert dat ongeveer 26 procent meer beeldoppervlak op.

Bij een fitnesstracker staan gezondheidsfuncties natuurlijk centraal. Dat geldt ook voor de Smart Mi Band 7. Xiaomi voegde dan ook weer een aantal nieuwe gezondheidsfuncties toe. Zo meet je onder meer je maximale zuurstofopname, hersteltijd en trainingsbelasting. En met 120 verschillende sportmodi houd je tijdens je workout je hartslag bij, het aantal calorieën dat je verbrandt en nog veel meer.

Het bandje van de Xiaomi Mi Smart Band 7 komt in zes verschillende kleuren, waaronder fluoriserend geel. De wearable is volledig waterdicht tot een diepte van vijftig meter en gaat volgens Xiaomi veertien dagen mee op een volle acculading.

Meer weten over wearables? Dan heb je geluk. We schrijven deze maand namelijk extra veel over draagbare technologie als smartwatches, fitnesstrackers en draadloze oordopjes. Abonneer je op de Android Planet-nieuwsbrief om niks van het laatste Android-nieuws te missen.

