Dit is de Xiaomi Mi Band 7: nieuwe features, groter scherm, dezelfde prijs

Xiaomi heeft een nieuwe fitnesstracker aangekondigd: de Mi Band 7. In dit artikel lees je wat voor handige functies je van het bandje kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Mi Band 7 officieel aangekondigd

Fitnesstrackers en smartwatches zijn érg populair. Techgigant Xiaomi heeft er al een paar op zijn naam staan, maar komt nu met een nieuwe fitnesstracker: de Mi Band 7. Het is – zoals de naam al doet vermoeden – de opvolger van de Mi Band 6. Xiaomi heeft een aantal noemenswaardige verbeteringen doorgevoerd, die we in dit artikel met je doornemen.

Het amoled-scherm van de Mi Band 7 is met 1,62 inch een stukje gegroeid ten opzichte van het 1,56 inch-scherm van de Mi Band 6. Dat klinkt niet als een drastische verandering, maar volgens Xiaomi resulteert het in beeldoppervlak dat maar liefst 26 procent groter is geworden. De fabrikant heeft de software flink op de schop genomen voor het grotere scherm. Zo zijn er allerlei nieuwe icoontjes, animaties en wijzerplaten.

Een belangrijk onderdeel van een wearable is het bandje. Xiaomi heeft nieuwe bandjes voor de Mi Band 7 uitgebracht, waaronder een opvallend fluoriserend bandje. In totaal kun je de tracker in zes verschillende uitvoeringen kopen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer gezondheidsfeatures

Een fitnesstracker is natuurlijk vooral bedoeld om je gezondheid en beweging te meten. Daarom heeft Xiaomi allerlei nieuwe gezondheidsfuncties aan de Mi Band 7 toegevoegd, waaronder opties om trainingsbelasting, hersteltijd en je maximale zuurstofopname te meten. Ook zijn de gebruikelijke sensoren om je hartslag, slaapritme, cyclus, ademhaling en nog veel meer te meten van de partij.

Er zijn maar liefst 120 sportmodi aanwezig, zodat je zo nauwkeurig mogelijk kunt bijhouden hoeveel calorieën je verbrandt, wat je gemiddelde hartslag is tijdens het uitoefenen van bepaalde sporten en nog veel meer. Ook houdt de Mi Band 7 het zuurstofgehalte in je bloed nauwlettend in de gaten en krijg je een melding als deze lager is dan negentig procent.

Volgens Xiaomi gaat de Mi Band 7 maar liefst 14 dagen mee met een volle accu. Ook kun je rustig zwemmen met de fitnesstracker om je pols – mits je niet dieper dan 50 meter duikt, maar die kans lijkt ons niet al te groot.

Het is nog niet zeker of en wanneer de Xiaomi Mi Band 7 naar Nederland komt. De Mi Band 6 is hier verkrijgbaar voor grofweg 40 euro, dus de kans is groot dat ook de Mi Band 7 in ons land verschijnt. In China kost de nieuwe fitnesstracker 249 yuan. Dat is omgerekend slechts 35 euro.

Wil je geen enkel nieuwtje missen? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram of Facebook.