Xiaomi kondigt Chromecast-concurrent aan (maar nog niet voor Nederland)

Xiaomi heeft stilletjes de Mi Box 4s Max aangekondigd. Dit is een mediaspeler met Android TV en daarmee een concurrent voor andere streamingapparaatjes, zoals de Chromecast.

Dit is de Xiaomi Mi Box 4S Max

De Xiaomi Mi Box 4s Max, zoals het apparaatje voluit heet, is aangekondigd in China en kost daar 499 yuan. Dit komt omgerekend neer op ongeveer 70 euro. Daarvoor krijg je een mediaspeler met Android TV (versie 11), met daaroverheen de ‘MIUI for TV’-schil van Xiaomi. Android TV is de voorloper van Google TV en al op veel apparaten te vinden.

Vooral opvallend aan de Mi Box 4s Max is dat de mediaspeler veel werkgeheugen en opslagruimte heeft. Het gaat om 4GB RAM en 64GB opslag, wat fors meer is dan bij bijvoorbeeld de Chromecast met Google TV. Dit apparaatje heeft slechts 2GB werkgeheugen en 8GB opslag, waardoor je weinig ruimte hebt voor het installeren van apps.

De Mi Box 4s Max kan 4K-films en -series streamen, maar kan volgens Xiaomi ook overweg met 8K. Of je daar in de praktijk veel aan hebt, is de vraag. De meeste streamingdiensten bieden films en series immers aan in maximaal 4K-kwaliteit. Het apparaatje werkt verder met een afstandsbediening, heeft een usb 3.0-poort en bluetooth.

Het is onduidelijk of de Xiaomi-streamingbox ook in Europa wordt uitgebracht. Zodra hier meer over bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet. Het Chinese bedrijf bracht de afgelopen jaren al verschillende Android TV-kastjes uit.

Android TV- en Google TV-mediaspelers in Nederland

In Nederland zijn er overigens al genoeg manieren om Android TV of Google TV te gebruiken. Zo worden veel moderne televisies tegenwoordig met Android TV geleverd, maar kun je oudere tv’s ook ‘slim’ maken via een streamingdongle. Denk bijvoorbeeld aan de sticks van Realme, Amazon, Google of Xiaomi. Laatstgenoemde bracht eerder dit jaar de TV Stick 4K uit in Nederland.

Binnenkort verschijnt de Chromecast met Google TV officieel in Nederland. Dit apparaatje werd eind 2020 aangekondigd, maar werd nooit hier uitgebracht. Via importeurs was de Chromecast echter al lange tijd verkrijgbaar. Vanaf 21 juni ligt de Google TV-stick officieel in de winkels voor 69,99 euro. Zoals gezegd hoef je niet per se te wachten om de Chromecast te kopen.

Verder lijkt Google te werken aan een nieuwe, goedkopere streamingdongle: de Chromecast HD met Google TV. Dit apparaatje moet dezelfde functies bieden als zijn duurdere broer, maar kan in maximaal 1080p streamen – in plaats van 4K. Het is nog onbekend wanneer deze mediaspeler wordt aangekondigd en of ‘ie ook in Nederland verschijnt.

