Xiaomi Mi Mix 4-geruchten: 3 dingen die we al (denken te) weten

De Xiaomi Mi Mix 4 komt eraan en belooft een innovatieve en prijzige smartphone te worden. Android Planet zet de drie belangrijkste Xiaomi Mi Mix 4-geruchten op een rij, zodat je weet wat je kan verwachten van het toestel.

Xiaomi Mi Mix 4-geruchten besproken

Xiaomi brengt regelmatig nieuwe smartphones uit, maar rondom de Mi Mix-lijn is het al even stil. Het laatste model is de Mi Mix 3, die alweer uit het voorjaar van 2019 stamt en één van de eerste 5G-smartphones was.

Zijn opvolger staat nu voor de deur in de vorm van de Mi Mix 4. Android Planet somt de drie belangrijkste geruchten en feiten op.

1. Krachtige hardware met nieuwe MIUI-schil

De Mi Mix-serie staat al jaren bekend om zijn uitstekende specificaties. Met de Mi Mix 4 wil Xiaomi de lat nog hoger leggen. De fabrikant zou bijvoorbeeld een zeer krachtige 120 Watt-oplader mee willen leveren die de accu heel snel oplaadt.

Op dit moment is 90 Watt de limiet, al zijn er merken die dit willen verhogen. Xiaomi is er één van en kan de primeur pakken. Naar verluidt kan de Mi Mix 4 ook heel snel draadloos opladen.

Het toestel zou draaien op een Snapdragon 888-processor, die je ook aantreft in de Mi 11 en concurrenten als de OnePlus 9 Pro en Sony Xperia 1 III. De Mi Mix 4 krijgt verder 8GB of 12GB werkgeheugen, bijgestaan door maximaal 256GB opslagruimte.

Xiaomi heeft zich nog niet uitgelaten over de specificaties van zijn aanstaande topsmartphone. Wel heeft het merk bevestigd dat de Mi Mix 4 uit de doos draait op MIUI 12.5. Dit is de nieuwste versie van Xiaomi’s softwareschil die over Android ligt. MIUI 12.5 introduceert onder andere de mogelijkheid om vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen – een langverwachte feature.

De software zou ook minder werkgeheugen en stroom verbruiken en introduceert meer privacy-instellingen. Xiaomi kondigde MIUI 12.5 al in december 2020 aan.

2. Onzichtbare selfiecamera

Mogelijk krijgt de Mi Mix 4 ook een andere innovatie, namelijk een onzichtbare selfiecamera. Meerdere bronnen claimen dit en stellen dat de camera onder het scherm is geplaatst en standaard niet met het blote oog te zien is.

Meerdere fabrikanten, waaronder Samsung en Oppo, werken ook aan smartphones met een onzichtbare selfiecamera. ZTE verkoopt al zo’n toestel, maar de kwaliteit van die selfiecamera laat te wensen over.

Xiaomi zou volgens de anonieme bronnen een betere selfiecamera gebruiken, verstopt onder een scherm met een full-hd-resolutie.

3. Lancering op 10 augustus

Op de lancering van de Xiaomi Mi Mix 4 hoeven we niet lang meer te wachten. De fabrikant heeft namelijk al bevestigd dat het de smartphone op 10 augustus presenteert. Dit gebeurt via een online evenement gericht op China.

Het is nog niet duidelijk hoe duur de Mi Mix 4 wordt en of de smartphone ook buiten China verschijnt. Veel andere Xiaomi-toestellen, waaronder de innovatieve Mi 11 Ultra, zijn ook in Nederland uitgebracht.

