Dit is de Xiaomi Mi Mix 4, met selfiecamera onder het scherm

Xiaomi heeft de Mi Mix 4 aangekondigd, een opvallende smartphone die beschikt over een gloednieuwe feature. De selfiecamera zit namelijk niet in een notch of cameragat, maar is verstopt onder het scherm.

Xiaomi Mi Mix 4 officieel aangekondigd

De Xiaomi Mi Mix 4 is de eerste smartphone van het Chinese merk met een selfiecamera onder het scherm. De lens zit dus niet in een inkeping of cameragat, maar is onzichtbaar onder het display. Hierdoor bestaat de hele voorkant uit scherm en zie je geen onderbrekingen. Xiaomi noemt deze technologie Camera Under Panel (CUP). De selfiecamera onder het scherm heeft een resolutie van 20 megapixel.

Overigens hebben we vaker Android-telefoons gezien met een compleet voorkantvullend scherm, maar hier werd de selfiecamera op een andere manier weggewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 7 Pro met een uitschuifbare selfiecamera, of de Samsung Galaxy A80 met een draaiende camera. Het verschil met de Mi Mix 4 is dat de Xiaomi-telefoon geen bewegende onderdelen gebruikt.

6,67 inch-scherm (2400 bij 1080 pixels) met onzichtbare selfiecamera

(2400 bij 1080 pixels) met 120Hz-ververssnelheid en amoled-technologie

en amoled-technologie Snapdragon 888 Plus-processor met veel werk- en opslaggeheugen

met veel werk- en opslaggeheugen Drie camera’s op de achterkant

Draait op Android 11 met de MIUI-software van Xiaomi

4500 mAh-accu laadt supersnel op

laadt supersnel op Vingerafdrukscanner onder het scherm

Het nieuwe Xiaomi-toestel beschikt verder over uitstekende specificaties. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld de gloednieuwe Snapdragon 888 Plus-processor, die nog iets krachtiger is dan de Snapdragon 888-chip die in veel andere Android-vlaggenschepen zit. Ook aanwezig is 8 of 12GB aan werkgeheugen en 128, 256 of 512GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest.

Op de achterkant zitten drie camera’s, waaronder een 108 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Door de hoge resolutie kan de Mi Mix 4 pixels samenvoegen om scherpere beelden vast te leggen. Daarnaast zien we een 13 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-zoomlens (periscopisch) om tot 5x optisch – en dus zonder kwaliteitsverlies – in te zoomen.

Ook opvallend aan de Xiaomi Mi Mix 4 is dat de telefoon heel snel oplaadt. De smartphone kan bedraad opladen met maar liefst 120 Watt, waardoor ‘ie binnen een kwartier van 0 naar 100 procent gaat. Dit is nog zelfs dubbel zo snel als de OnePlus 9 Pro en Nord 2, die dankzij de 65 Watt-stekker maar een halfuur nodig hebben. Draadloos opladen met de Mi Mix 4 gaat ook rap: in 28 minuten zou het toestel weer helemaal vol zitten.

Xiaomi Mi Mix 4 release en prijs

Xiaomi maakt bekend dat de Mi Mix 4 voorlopig alleen in China wordt uitgebracht. Of ook een Europese release op de planning staat, is daarom onduidelijk. De Mi Mix 3 (uit 2018) verscheen op een later moment wel in Nederland.

In China kost de nieuwe telefoon omgerekend zo’n 660 euro voor de instapversie. De variant met de meeste werkgeheugen en opslag is met omgerekend 829 euro wel een stuk duurder.

