‘Dit zijn alle specificaties van de high-end Xiaomi Mi Mix 4’

Alle specificaties van de Xiaomi Mi Mix 4 liggen op straat. Het toestel wordt later deze week gepresenteerd, maar wanneer we een Europese lancering kunnen verwachten is nog onbekend.

Xiaomi Mi Mix 4 specificaties: high-end toestel in de pijplijn

De Mi Mix 4 van Xiaomi wordt het nieuwe vlaggenschip van het merk en morgen (10 augustus 2021) gepresenteerd. Nu zijn ook alle specificaties van het toestel online verschenen en Android Planet zet ze voor je op een rij.

Het toestel krijgt een scherm van 6,67 inch met afgeronde schermranden. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en het gaat om een amoled-paneel. Daardoor spatten kleuren van het scherm af en is zwart echt zwart. Verversen doet het scherm maximaal 120 keer per seconde, waardoor het geheel erg vloeiend aanvoelt. Aan de voorkant is een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig. Zo loopt het scherm minder snel krassen of andere beschadigingen op.

Snapdragon 888 Plus zorgt voor de power

Xiaomi zou het toestel willen uitleveren met de Snapdragon 888 Plus-processor van Qualcomm. Deze chip is iets krachtiger dan de Snapdragon 888, die in veel high-end toestellen te vinden is. Hij is niet alleen sneller, maar ook levert ‘ie betere grafische prestaties. De 888-chip was al eerste te vinden in de Xiaomi Mi 11.

Qua geheugen verwachten we verschillende varianten te gaan zien, maar details zijn nog niet genoemd. Wel wordt er gesproken over het snelste type werkgeheugen en opslag. Het instapmodel van de Mi Mix 3 beschikte over 6GB RAM en 128GB geheugen. De accu krijgt een capaciteit van 4500 mAh en is op te laden met maximaal 120 Watt. Daarnaast is draadloos opladen mogelijk. Dat gaat met maximaal 50 Watt en alleen met de speciale (en los verkrijgbare) oplader.

Xiaomi Mi Mix 3, met uitschuifbaar scherm

Verstopte selfiecamera onder het scherm

De selfiecamera schiet plaatjes van 20 megapixel, maar de camera is verborgen onder het scherm. Xiaomi is één van de merken dat hiermee experimenteert, maar ook Samsung of Oppo werken hier al aan. De Mi Mix 3 bevatte ook een volledig scherm. Dat was wat uit te schuiven, waarna de selfiecamera tevoorschijn kwam.

Volgens de laatste geruchten is de hoofdsensor een 100 megapixel-lens, eerder werd er gesproken over een camera van 50 megapixel. Er is ondersteuning voor optische beeldstabilisatie aan boord, waardoor je betere foto’s en video’s schiet.

Ook kun je foto’s maken in een wijdere hoek van maximaal 13 megapixel. De derde camera bevat een periscopische lens, waardoor je objecten makkelijk dichterbij haalt. Zo kun je er tot vijf keer optische zoom gebruiken. Andere noemenswaardigheden zijn de ceramische behuizing, stereospeakers van Harman Kardon en de water- en stofdichtheid dankzij de IP68-certificering.

Prijs en beschikbaarheid Mi Mix 4

Morgen (10 augustus) vindt de Chinese presentatie plaats van het toestel. Wanneer en of we het toestel gaan zien op de Europese markt is vooralsnog de vraag. Wel zou het toestel meer moeten kosten dan de Xiaomi Mi 11 Ultra. Dat toestel heeft een adviesprijs van 1199 euro, maar de verkrijgbaarheid is (vooralsnog) erg slecht.

