Xiaomi Mi Smart Band 5 naar Nederland: check alvast onze preview

Xiaomi heeft via een online productlancering de Mi Smart Band 5 officieel gepresenteerd voor de Europese markt. Deze nieuwe wearable heeft een Europese adviesprijs van 39,99 euro. Opladen kan nu magnetisch en de tracker biedt nog meer functies.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Mi Smart Band 5 officieel

Xiaomi heeft de Mi Smart Band 5 nu ook officieel gepresenteerd voor de Europese markt. Naast een kleine naamswijziging ten opzichte van de Xiaomi Mi Band 4 zien we ook een iets hogere adviesprijs.

De prijs bedraagt 39,99 euro en voor dat bedrag koop je de variant zonder ingebouwde nfc-chip. Zo’n versie is wel eerder in China gepresenteerd, maar die is vooralsnog niet te gebruiken met Nederlandse apps. Ben je benieuwd naar onze eerste ervaringen, scrol dan snel naar beneden.

De Smart Band 5 heeft een amoled-scherm van 1,1 inch. De accuduur ligt volgens Xiaomi op zo’n 14 dagen op een volle lading en ook focust Xiaomi zich weer op gezondheid. Zo zijn er nog meer sportmodi toegevoegd ten opzichte van de Mi Band 4: 11 stuks.

Ook is er een menstruatietracker aanwezig. Bij dit specifieke model is geen spO2-sensor aan boord, dus de hoeveelheid zuurstof in het bloed meten is niet mogelijk. Slaap kan wel worden bijgehouden en nu is er ook REM-tracking toegevoegd. Zo weet je exact hoe de ‘diepe slaapfase’ verloopt.

Een andere grote vernieuwing is dat de fitnesstracker nu via een magnetische oplader van stroom te voorzien is. Aan de achterzijde van de Mi Smart Band 5 zit naast de hartslagsensor nu ook de magnetische aansluiting. Ook zwemmen of douchen met deze wearable is geen enkel probleem, dankzij de goede waterdichtheid.

Check de Xiaomi Mi Band 5 preview

Als je al een vorige Mi Band gebuikt, dan weet je exact wat je kunt verwachten van de Mi Smart Band 5. In de verpakking vind je naast een Nederlandse handleiding, ook de tracker zelf en een nieuw magnetisch oplaadkabeltje. Een oplader wordt ook nu niet meegeleverd. Een logische keuze, want anders zou de adviesprijs stijgen en iedereen heeft genoeg opladers in huis.

Instellen voor het eerste gebruik

Wil je de Mi Band 5 gebruiken, dan zul je eerst de officiële Mi Fit-app moeten downloaden uit de Play Store. De app zelf is beschikbaar in het Nederlands, maar de nieuwe fitnesstracker van Xiaomi kun je alleen gebruiken in het Chinees of Engels.

→ Download Mi Fit in de Play Store (gratis)

De app kun je koppelen met de Mi Smart Band 5, waarna je de set-up procedure doorloopt. Daarvoor moet je ook een Mi-account aanmaken of inloggen met je huidige gegevens. Daarin krijg je al wat handige tips voor de bediening van de wearable. Ook worden verschillende functies uitgelicht.

Mi Fit-app voor instellingen en meer inzicht

De Mi Fit-app heb je nodig om de wearable helemaal eigen te maken. Via deze applicatie kun je ook wisselen tussen allerlei digitale wijzerplaten of van welke apps je wel of juist niet een notificatie wil ontvangen op de Smart Band 5.

Ook kun je de camera-applicatie koppelen via bluetooth. Zo kun je je toestel een eindje verderop zetten en een foto afklikken via de wearable om je pols. Wil je meer info zien over je gezette stappen, work-outs, hartslag of slaapgedrag, dan moet je Mi Fit ook openen voor meer inzichten.

Je stresslevel checken kan ook met de deze wearable en ook kun je het bandje gebruiken om ademoefeningen te doen. Ook is er een PAI-gezondheidsmatrix aanwezig, wat staat voor Personal Activity Intelligence. Dankzij verschillende sensoren in de band en verschillende algoritmes, wordt er berekend hoe gezond en goed je nou eigenlijk bezig bent.

Iets groter scherm, design meer van hetzelfde

Het scherm is ten opzichte van de Mi Band 4 iets vergroot en ook de resolutie is hoger. In de praktijk ziet dat er prima uit: er is genoeg informatie te zien, wijzerplaten zien er gedetailleerd uit en dat geldt ook voor de menu’s. Door de keuze voor een amoled-display knallen de kleuren van het scherm, is zwart echt zwart en zijn de kijkhoeken prima.

De helderheid stel je handmatig in en kan van uiterst fel tot heel erg zwak, wat fijn is in de avonduren. Het scherm is aanraakgevoelig en je veegt dan ook makkelijk door de interface. Dat kan van rechts naar links om zo snel te wisselen tussen functies als het weer, gezette stappen of bijvoorbeeld muziekbediening.

Ook kun je van boven naar beneden vegen op het schermpje, waarbij je vaak nog meer info te zien krijgt of net iets dieper in de menu’s duikt. Aan de onderkant van de module is nog een aanraakgevoelige knop te vinden. Daarmee activeer je het scherm als dat nodig is. Zit je in een menu, dan brengt deze knop je weer naar het thuisscherm.

Het bandje is weer gemaakt van siliconen en voelt daardoor prima aan. Je kunt zelf instellen hoe strak de wearable om je pols zit en de Smart Band 5 komt in verschillende kleuren op de markt. Doordat de module nog steeds te verwijderen is, kun je ook losse bandjes kopen, bijvoorbeeld om te matchen met je outfit.

Nu magnetisch op te laden

Bij vorige generaties van de Mi Band moest je de module eruit halen en deze kon je vervolgens via een aparte kabel opladen. Bij deze versie heeft de fabrikant dat aangepast, want nu wordt een magnetisch kabeltje meegeleverd. Deze klik je simpelweg op de achterkant en om de Band 5 op te laden.

Xiaomi zelf zegt dat je de wearable op een acculading tot twee weken kunt gebruiken. Zo lang hebben we de Mi Band 5 nog niet in ons bezit, maar gezien de vorige Mi Bands en de goede accuclaims, gaan we er vanuit dat dat klopt. Uiteraard ligt dat ook aan het gebruik, de schermhelderheid en bijvoorbeeld de hartslagmeter die wel of niet actief is.

Conclusie Xiaomi Mi Smart Band 5 preview

Ook deze Xiaomi Mi Smart Band 5 biedt weer veel waar voor z’n geld. Heb je een Mi Band 3 of nog een wearable van eerdere generaties, dan is deze nieuwe telg om de pols zeker het overwegen waard. Loop je nu met een Mi Band 4 rond, dan is de upgrade waarschijnlijk minder interessant. Het display is iets groter en je hebt meer sportmodi om te gebruiken. Ook kun je het apparaatje magnetisch opladen. Of dat de prijs waard is, kun alleen jij bepalen. Al met al is de Mi Smart Band 5 weer een van de beste betaalbare fitnesstrackers van aankomende tijd.

Meer lezen over Xiaomi: