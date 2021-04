Als je een voordelige fitnesstracker zoekt, kun je een model uit Xiaomi’s Mi Smart Band-serie overwegen. De splinternieuwe Mi Smart Band 6 volgt de vijfde generatie op. Wat zijn de verschillen en welke past daarom het beste bij jou? In deze vergelijking bespreken we de grootste verschillen.

Xiaomi Mi Smart Band 6 vs Mi Smart Band 5 vergelijking

Xiaomi boekt al jaren verkoopsucces met zijn betaalbare Mi Smart Band-fitnesstrackers. Het nieuwste model, de Mi Smart Band 6, verschijnt voor slechts 45 euro. De Mi Smart Band 5 van vorig jaar blijft nog even te koop. Als je twijfelt tussen deze twee modellen, lees je in deze vergelijking op welke punten ze verschillen.

1. Groter scherm in hetzelfde jasje

De Xiaomi Mi Smart Band 5 en 6 zijn praktisch even groot, dik en zwaar. Door de randen rond het schermpje op de Mi Smart Band 6 echter smaller te maken, heeft de fitnesstracker een groter scherm in dezelfde behuizing. Het display van de Mi Smart Band 6 meet 1,56 inch. In de Mi Smart Band 5 zit een 1,1 inch-scherm. Op het grotere scherm kijk je duidelijker naar de tijd, je meldingen en andere relevante informatie.

De Xiaomi Mi Smart Band 6.

2. Meer ondersteunende sporten

Met een Mi Smart Band kun je allerlei soorten sporten bijhouden. Door de betreffende sport te kiezen op het schermpje van de fitnesstracker, weet hij wat je doet en zie je de sportstatistieken terug in de Xiaomi-app. Dan is het wel zo handig dat de fitnesstracker zoveel mogelijk sporten ondersteunt.

De Mi Smart Band 5 herkent er ‘slechts’ elf, tegenover dertig op de Mi Smart Band 6. Beide modellen ondersteunen de populairste activiteiten als rennen, fietsen en zwemmen. Op de Mi Smart Band 6 kun je ook kiezen voor sporten als volleybal, basketbal en boksen.

3. Een nieuwe bloedzuurstofmeter

In de Mi Smart Band 5 en 6 zitten dezelfde sensoren om je gezondheid in de gaten te houden. Dankzij die sensoren, waaronder een hartslagmeter en versnellingsmeter, kan de fitnesstracker registreren hoe je slaapt, beweegt en wat je hartslag is. De Mi Smart Band 6 voegt hier extra feature aan toe in de vorm van een bloedzuurstofmeter.

Deze meet het zuurstofniveau in je bloed en geeft aan of de zuurstof zich goed door jouw lichaam verspreidt en/of de waarde te laag is. Xiaomi waarschuwt wel dat de feature niet voor medische doeleinden geschikt is, want daar is hij niet betrouwbaar genoeg voor.

De Mi Smart Band 5

4. Hogere prijs

Hoewel beide fitnesstrackers erg betaalbaar zijn, kan de prijs toch een doorslaggevende factor zijn. De Mi Smart Band 6 heeft een adviesprijs van 45 euro en komt binnenkort uit. Zijn voorganger is al even te koop en kost zo’n 33 euro.

Als je niet wil wachten op het nieuwste model of de verbeteringen de meerprijs niet waard vindt, kun je dus het beste de Mi Smart Band 5 nemen. Wie de nieuwste en meest complete fitnesstracker wil, komt uit bij de Mi Smart Band 6.

