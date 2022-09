‘Europese prijs Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro is 99 euro’

De Europese prijs van de Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro is bekend. De fitnesstracker komt in twee kleurvarianten op de markt en kost aanzienlijk meer dan de normale Mi Smart Band 7.

‘Dit gaat de Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro kosten’

Volgens een onbekende bron (Appuals) kost de aankomende Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro in Europa 99 euro. Wel noemt de website dat de fitnesstracker in sommige Europese landen tijdelijk over de digitale toonbank gaat voor 89 euro. Keuze heb je uit een zwart of wit model, maar ook kun je extra bandjes kopen in verschillende kleuren. Xiaomi biedt die onder andere aan in het groen, grijs, blauw, groen, oranje en roze.

Daarmee is de prijs een stuk hoger dan de Xiaomi Mi Smart Band 7, die al eerder voor Europa werd gepresenteerd. Deze wearable werd in juni van dit jaar gepresenteerd en heeft een adviesprijs van zes tientjes. De meerprijs voor de Pro-variant lijkt gerechtvaardigd, want het apparaatje heeft een groter scherm en meer functies.

Meer over de Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro

Het amoled-schermpje is 1,64 inch groot en heeft een resolutie van 456 bij 280 pixels. Het horloge is waterdicht tot vijf meter en bevat een accu van 235 mAh, waarmee je ‘m een kleine twee weken kunt gebruiken zonder op te laden. Notificaties check je direct vanaf je pols en uiteraard zijn er allerlei sensoren aan boord.

Zo is er de gps-module, waardoor je routes kunt tracken zonder telefoon op zak. Ook een hartslagsensor is aanwezig en met de Mi Smart Band 7 Pro meet je je gezette stappen, verbrande calorieën of hoe je hebt geslapen. Dankzij de eigen Mi Fitness-app van Xiaomi krijg je nog meer inzichten over je work-outs en lichaam.

Ook is het mogelijk om andere apparatuur van de fabrikant gedeeltelijk te bedienen, zoals een Xiaomi-televisie of -airco. Tot slot is er een eigen slimme assistent aanwezig, waardoor je ook taken kunt uitvoeren als het bedienen van muziek die op je smartphone staat.

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi het apparaatje presenteert voor Europa. Het zou kunnen dat dit gebeurt op hetzelfde evenement als waarop we de Xiaomi 12T-serie gaan zien. Een datum daarvoor is nog niet bekend, maar we verwachten dat dat binnen enkele weken gaat plaatsvinden. Check ook ons overzicht van deze toestellen, waarin we alles wat we weten op een rij hebben gezet.

