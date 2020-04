Xiaomi heeft MIUI 12 officieel aangekondigd, een nieuwe versie van hun eigen Android-software. Deze skin bevat naast nieuwe mogelijkheden ook vernieuwde achtergronden. Lees hier alles over MIUI 12 en download alvast de officiële wallpapers.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MIUI 12 van Xiaomi

De nieuwe schil van Xiaomi heet MIUI 12 en komt vooralsnog naar verschillende toestellen in thuisland China. Wanneer en op welke Xiaomi-smartphones we de software hier gaan zien, is nog onbekend. Deze nieuwe softwarelaag bevat meer dan een vernieuwd uiterlijk. Zo zijn de officiële navigatiegebaren van Google te gebruiken en allerlei nieuwe animaties ontwikkeld, waardoor alles er nog strakker uitziet.

Het reageren op notificaties is aangepast en kan nu nog sneller. Ook is gekeken naar de privacy-opties. Zo weet je nog sneller welke apps welke rechten hebben en kun je bepaalde informatie afschermen voor apps. Ook verschillende functies van Xiaomi’s fitnesstrackers komen naar hun smartphones. Zo wordt het mogelijk met MIUI 12 om je slaapritme te analyseren. Daarnaast kun je met je telefoon op zak gaan sporten, waarbij het toestel zelf weet of je bijvoorbeeld hardloopt of fietst.

Xiaomi MIUI 12-wallpapers

Samen met de nieuwe schil brengt Xiaomi ook allerlei nieuwe wallpapers uit. Dit zijn 29 stuks, die te gebruiken zijn op elk toestel. De achtergronden hebben een 1080p-resolutie en zijn verdeeld in zes categorieën, zodat er altijd wat voor je tussenzit. Via deze link (via XDA Developers) zijn alle wallpapers te downloaden.

Naast deze statische achtergronden zijn er in MIUI 12 ook nog verschillende live wallpapers te vinden. Zulke achtergronden bewegen mee en bevatten interactieve elementen. De live achtergronden werken vooralsnog alleen op toestellen met MIUI 11 of hoger. Eerder publiceerden we al een artikel waarin je snel checkt of jouw Xiaomi-toestel MIUI 11 krijgt.

Lees het laatste nieuws over Xiaomi