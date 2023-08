Dit is de Xiaomi Mix Fold 3: high-end, vouwbaar en 6 camera’s

De Xiaomi Mix Fold 3 is officieel onthuld in China. Het gaat om een dunne smartphone met een opvouwbaar scherm en high-end specificaties. Of ‘ie de oversteek maakt naar andere continenten is nog de vraag.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak kennis met de Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi is van veel markten thuis en ook op het gebied van foldables heeft het bedrijf het nodige gepresenteerd. De nieuwste telg met een opvouwbaar scherm is de Mix Fold 3. De smartphone is zojuist gepresenteerd voor de Chinese markt.

Onder de motorkap zit de bekende Snapdragon 8 Gen 2-chip met een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. De Mix Fold 3 komt op de markt in verschillende geheugenvarianten. Het display aan de buitenzijde én de binnenkant hebben een ververssnelheid van 120Hz voor een vloeiende ervaring. Het display aan de buitenkant is 6,56 inch groot en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus 2.

Het scherm aan de binnenkant heeft een LTPO-paneel, waarvan de ververssnelheid zich aanpast op de content die je bekijkt – en dat zorgt weer voor een betere accuduur. Het scherm aan de binnenkant vouwt uit tot 8,03 inch en heeft een resolutie van 2160 bij 1916 pixels. De maximale piekhelderheid ligt op 2600 nits, waardoor alles duidelijk te zien is. Door het grote scherm is multitasken geen probleem, want je gebruikt meerdere apps makkelijk naast elkaar.

Sterke behuizing en zes camera’s

De batterij van 4800 mAh, die bestaat uit twee componenten, is via een kabel op te laden met maximaal 67 Watt. Een volledige oplaadbeurt neemt volgens Xiaomi 40 minuten in beslag. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met maximaal 50 Watt.

De behuizing is opgetrokken uit glas of composite fiber wat niet alleen erg sterk, maar ook erg licht is. Daardoor blijft het gewicht van het vouwbare toestel binnen de perken. Eerstgenoemde variant is 10,96 millimeter dik en weegt 259 gram. De fiber-variant weegt vier gram minder en is een fractie dunner. Ten opzichte van de Mix Fold 2 is de nieuwe smartphone 12,5 procent kleiner, zo laat Xiaomi weten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het scharnier kan 500.000 keer worden gebruikt voordat ‘ie een krimp geeft. Tevens is het mogelijk om de twee delen in verschillenden standen te gebruiken, bijvoorbeeld om een filmpje te kijken of tijdens een videogesprek.

In beide schermen is een enkele 20 megapixel-camera geplaatst en op de achterkant zijn nog eens vier lenzen te vinden. Zo maak je foto’s in een wijdere hoek van 12 megapixel, in de normale modus (50 megapixel) of met maximaal 3,2 keer digitale zoom. Tot slot is er een periscopische camera, waarmee je objecten tot maximaal 5 keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. De zoomcamera’s hebben beide een resolutie van 10 megapixel.

Optische beeldstabilisatie is aanwezig bij de hoofdcamera en er is samengewerkt met lenzenfabrikant Leica, zoals we eerder zagen bij onder andere de Xiaomi 13 Ultra. Verder heeft de Xiaomi Mix Fold 3 stereospeakers, wifi, bluetooth en nfc. De smartphone is uitgerust met Android 13 en een versie van MIUI 14 speciaal voor toestellen met vouwbare schermen.

Prijs en verkrijgbaarheid

Het instapmodel met 12GB RAM en 256GB opslagruimte kost in China omgerekend zo’n 1150 euro zonder BTW. Het topmodel met 16GB werkgeheugen en 1TB geheugen kost omgerekend 1400 euro. Over een release in andere continenten waaronder Europa is niets beken. Over enkele weken vindt wel de IFA plaats in Berlijn; misschien krijgen we dan meer te horen over een wereldwijde release.

Meer Xiaomi-nieuws lezen: