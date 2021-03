Xiaomi wil Nederland veroveren met zijn smartphones en andere slimme producten en in dit interview lees je hoe. Android Planet sprak met Xiaomi’s plaatsvervangende countrymanager Daisy Hu over 5G, de rol van marketing, Android-televisies en – eindelijk – een duidelijk updatebeleid.

Lees verder na de advertentie.

Uitleg: Xiaomi groeit in Nederland

Echte smartphonefans kennen Xiaomi al jaren vanwege zijn smartphones, die doorgaans een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding bieden. Het zal één van de redenen zijn dat Xiaomi-toestellen in trek zijn onder lezers van Android Planet. Xiaomi’s plaatsvervangende countrymanager Daisy Hu lacht. “We zijn erg tevreden over onze smartphoneverkoop in Nederland. Maar ook over andere producten. Zo verkoopt onze elektrische vouwfiets erg goed, want Nederland is natuurlijk een echt fietsland.”

Xiaomi verkoopt naast smartphones nog veel meer apparatuur. Vaak met een app te bedienen en te koppelen aan smart home-platformen als de Google Assistent. “Omdat we vanwege de coronapandemie veel meer thuis zijn, verkopen we ook veel meer slimme luchtreinigers en luchtbevochtigers”, aldus Hu.

De kans bestaat dat je de naam Xiaomi pas kort geleden voor het eerst voorbij zag komen. Het merk is namelijk pas twee jaar in Nederland actief en moest nog relaties met verkooppartners opbouwen.

Die aanpak begint zijn vruchten af te werpen. Xiaomi-smartphones liggen inmiddels prominent in de schappen bij onder meer MediaMarkt, KPN prijst ze ook aan en op bushokjes treffen we reclames aan van Xiaomi en Belsimpel.

Plaatsvervangend countrymanager Hu vertelt dat het bedrijf ook werkt aan radiospotjes en meer online advertentiecampagnes. Met name op techwebsites, waaronder Android Planet, zie je de reclames voorbijkomen. Kortom: het Nederlandse marketingbudget neemt toe.

Meer marketingbudget, maar niet meer winst

Zo ging het ook bij OnePlus, Oppo en andere merken. Hun smartphones lijken sindsdien ook duurder te worden, alsof de extra marketingeuro’s doorberekend worden in de verkoopprijs. Als je Xiaomi’s topsmartphones van de afgelopen jaren vergelijkt, lijkt het bedrijf dit ook te doen. De Mi 9 uit 2019 kostte bij zijn release 449 euro, de Mi 10 verscheen vorig jaar voor 749 euro en de splinternieuwe Mi 11 gaat voor 849 euro over de toonbank.

Of Xiaomi het toenemende marketingbudget in zijn prijzen verwerkt, is onduidelijk. De kostprijs van een high-end toestel is in ieder geval gestegen, onder meer omdat Xiaomi betere en duurdere componenten gebruikt. Zo heeft de Mi 11 256GB opslaggeheugen, tegenover 128GB in de Mi 10 en 64GB in de Mi 9. Meer opslagruimte is logischerwijs duurder.

Belangrijker, zegt plaatsvervangend countrymanager Hu, is dat Xiaomi niet meer winst maakt op zijn producten. Het bedrijf heeft namelijk in 2018 op papier vastgelegd dat het maximaal vijf procent nettowinst mag maken op zijn apparatuur. De stijgende verkoopprijzen leveren het bedrijf dus geen hogere winst op.

Meer 5G-smartphones

Xiaomi is vooral bekend van zijn smartphones. En na de race om het grootste scherm en de meeste camera’s, zetten fabrikanten nu vol in op 5G-ondersteuning. Nederland heeft sinds de zomer van 2020 een 5G-netwerk. 5G volgt 4G op en kan veel sneller mobiel internet bieden. Met nadruk op kan, want de 3,5GHz-frequentie die dit mogelijk maakt komt pas later in 2022 beschikbaar. Tot die tijd is en blijft 5G praktisch even snel als 4G.

Xiaomi’s nieuwe smartphones ondersteunen steeds vaker 5G, ook de goedkopere modellen. Zo verscheen in januari de 229 euro kostende Redmi Note 9T 5G en komt de Redmi Note 10 5G (al) in mei uit voor een nog onbekende prijs. Plaatsvervangend countrymanager Hu geeft aan dat steeds meer mensen bekend raken met 5G, bijvoorbeeld via hun provider. Xiaomi werkt samen met providers en (web)winkels om de bekendheid van 5G verder te vergroten, bijvoorbeeld door zijn 5G-toestellen in de schijnwerpers te zetten (waarover later meer).

Op de vraag of de 5G-techniek op termijn dusdanig betaalbaar wordt dat Xiaomi gaat stoppen met 4G-smartphones, antwoordt Hu voorzichtig en diplomatiek. “Steeds meer toestellen krijgen inderdaad 5G-ondersteuning, maar 4G-smartphones zullen nog een tijd blijven.” Xiaomi’s Redmi Note 10-serie illustreert dat; drie van de vier modellen zijn alleen geschikt voor 4G. Alleen de Redmi Note 10 5G kan met 5G overweg.

Dat model is met name interessant voor wie een paar jaar met zijn smartphone wil doen, zegt Hu. “5G is beschikbaar en er zijn 5G-toestellen te koop, dus je kunt er nu én straks van profiteren. Als je ergens volgend jaar weer een nieuwe smartphone wil kopen, snap ik dat 5G een minder belangrijke rol speelt. Maar onthoud dat wanneer je nu een 4G-toestel koopt, je niet helemaal klaar bent voor de toekomst. Zeker niet als je een paar jaar met je smartphone wil doen.”

Xiaomi-televisies met Android

Smartphones vormen al jaren het grootste gedeelte van Xiaomi’s omzet. Het merk verkoopt echter ook honderden andere producten in allerlei prijsklassen en boekt hier met name in Azië al een tijd succes mee. In Nederland bestaat het aanbod als gezegd onder meer uit een elektrische vouwfiets en domotica.

Xiaomi gaat zich nu ook meer op andere Android-gerelateerde producten richten. Zo start het in maart met de verkoop van zijn eerste televisie in Nederland, onder andere via MediaMarkt. Wie een kleinere en betaalbare tv verwacht, komt bedrogen uit. Xiaomi verkoopt zulke modellen in andere landen, maar pakt het hier anders aan.

Wij krijgen als eerste de Mi TV Q1 75. Dit is een reusachtige 75 inch-tv met een 4K qled-scherm en adviesprijs van 1299 euro. De tv draait op Android TV 10 met ingebouwde toegang tot Chromecast en de Google Assistent. In vergelijking met andere 75 inch qled-tv’s is Xiaomi’s Mi TV Q1 75 een paar honderd euro goedkoper. Het merk wil zich dus ook in dit geval onderscheiden met de prijs-kwaliteitsverhouding van zijn apparaten, maar experimenteert ook met andere categorieën.

In april of mei gaat minstens één MediaMarkt-vestiging Xiaomi’s transparante 55 inch-oled-televisie tentoonstellen. Niet verkopen, benadrukt Hu. De demonstratie van de bijzondere tv dient vooral om de reacties van winkelbezoekers te peilen, zodat Xiaomi weet of het zin heeft om de tv te gaan verkopen. Mocht de tv daadwerkelijk beschikbaar komen, dan zal hij bijzonder duur worden. In China kost hij namelijk ruim zesduizend euro.

De verkoop van televisies is één van Xiaomi’s toekomstplannen voor Nederland. Het bedrijf blijft ook inzetten op zijn smartphoneafdeling en zal – net als concurrerende merken – steeds meer 5G-toestellen uitbrengen. Die wil Xiaomi ook aanprijzen in eigen winkels, zogeheten Mi Stores. De eerste opende in oktober 2020 in Rotterdam, maar heeft vanwege de lockdown nog maar weinig bezoekers mogen verwelkomen. Achter de schermen maakt Xiaomi plannen voor meer winkels in Nederlandse steden, vertelt plaatsvervangend countrymanager Hu. Ze kan nog niet vertellen waar en wanneer die openen.

Desgevraagd laat Hu weten dat Xiaomi zijn klanten ook duidelijker gaat informeren over het updatebeleid van Xiaomi-smartphones. Dat is prettig en belangrijk, want tot op heden houdt de fabrikant zich stil over de software-ondersteuning van zijn smartphones.

Vrijwel alle andere merken zeggen wél hoe vaak en hoe lang hun toestellen updates krijgen. Hu zegt dat Xiaomi transparanter wil worden en geeft alvast aan dat toestellen als de nieuwe Redmi Note 10-serie twee Android-updates (12 en 13) en vier MIUI-updates kunnen verwachten.

Details over Xiaomi’s updatebeleid volgen snel, dus houd onze website in de gaten. Je kunt je ook inschrijven voor de gratis nieuwsbrief of de Android Planet-app downloaden.

Lees meer over Xiaomi: