Xiaomi Pad 6 naar Nederland: krachtige tablet voor redelijke prijs

Xiaomi heeft de Pad 6 officieel gelanceerd in Nederland. De tablet heeft een oudere, maar behoorlijk krachtige processor. De nog snellere Pad 6 Pro lijkt niet naar Europa te komen.

Xiaomi Pad 6 naar Nederland

De Xiaomi Pad 6 werd in mei al aangekondigd, maar komt nu ook echt naar Nederland. De goedkoopste versie met 6GB RAM en 128GB opslagruimte kost 399 euro. Voor 429 euro wordt de tablet uitgerust met 8GB RAM. De duurste variant heeft een adviesprijs van 449 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Je kiest uit de kleuren blauw, grijs en champagne.

Het apparaat heeft een 11 inch-lcd-scherm met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels en een ververssnelheid van 144Hz. Het beeld ziet er dus soepel uit omdat de pixels tot wel 144 keer per seconde vernieuwen. De vier speakers met Dolby Atmos moeten ervoor zorgen dat ook het geluid goed klinkt.

Het kloppende hart van deze tablet is een Snapdragon 870-chip. Dat is inmiddels een wat oudere processor, die ook in de Poco F3 uit 2021 zat. Toch staat hij nog altijd garant voor prima prestaties. In China verscheen ook de Pad 6 Pro, met een modernere Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Die lijkt Xiaomi echter niet in Europa uit te brengen.

De Pad 6 heeft een metalen unibody design, waarin zich de accu met een capaciteit van 8840 mAh bevindt. Volgens Xiaomi moet je op één lading zo’n 16 uur video kunnen kijken. Opladen gaat met een snelheid van 33 Watt. Foto’s schiet je met de 13 megapixel-camera op de achterkant. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel en gebruik je natuurlijk ook om te videobellen.

Accessoires

Er is ook een aantal accessoires beschikbaar voor de tablet. Zo kun je de Xiaomi Pad 6 omtoveren tot een bescheiden laptop door het bijpassende toetsenbord te gebruiken. Met de Xiaomi Smart Pen kun je aantekeningen maken tijdens college of vergaderingen. Je gebruikt deze stylus natuurlijk ook om de mooiste kunstwerken te creëren.

