Xiaomi Pad 6: krachtige tablets komen naar Europa

De Xiaomi Pad 6 werd enkele weken geleden al officieel gepresenteerd voor thuisland China. Het bedrijf heeft nu laten weten dat de Pad 6 en 6 Pro ook in Europa op de markt komen.

Xiaomi Pad 6 officieel: dit moet je weten

Op een event in Milaan heeft Xiaomi verschillende producten aangekondigd, waaronder een nieuwe elektrische step en stofzuigers. Ook heeft het bedrijf laten weten dat de Xiaomi Pad 6 wordt uitgebracht in Europa. Die tablet is uitgerust met de Snapdragon 870-chip en een lcd-scherm van 11 inch. Dat heeft een resolutie van 2560 bij 1600 pixels en een ververssnelheid van 144Hz. Dat betekent dat pixels relatief vaak verversen voor een soepele gebruikservaring.

De accu heeft een capaciteit van 8840 mAh en daarmee kun je op een enkele acculading tot 16 uur video’s afspelen. Opladen gaat met maximaal 33 Watt via de usb c-aansluiting. Het apparaat heeft een metalen afwerking en een unibody design. Voor selfies of videogesprekken gebruik je de 8 megapixel-frontcamera. Op de achterzijde is nog een enkele 13 megapixel-camera aanwezig.

Er zijn vier speakers aan boord die Dolby Atmos-geluid leveren en de Pad 6 draait op MIUI 14. Die softwareversie is door de fabrikant flink aangepast en kent verschillende handige functies. Zo is er FocusFrame, waarbij je altijd in focus blijft tijdens een videogesprek. De Pad 6 werkt samen met de Xiaomi Smart Pen van de tweede generatie en is ook te koppelen met het speciale fysieke toetsenbord om nog comfortabeler en productiever te kunnen werken.

Prijs en beschikbaarheid volgt later

De Pad 6 komt op de markt in Europa in het blauw, grijs en champagne, maar prijzen worden later pas bekendgemaakt. Op hetzelfde evenement werd ook de Pad 6 Pro getoond, die is uitgerust met een snellere Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Opladen gaat ook rapper met maximaal 67 Watt en die tablet heeft betere camera’s aan boord, waaronder een primaire sensor van 50 megapixel.

