‘Xiaomi brengt snelle Pad 8 (Pro) in maart naar Nederland’

Mike Peek
Mike Peek
12 februari 2026, 10:59
2 min leestijd
‘Xiaomi brengt snelle Pad 8 (Pro) in maart naar Nederland’

Op zoek naar een snelle tablet? Dan heb je er binnenkort waarschijnlijk weer twee opties bij. De release van de Xiaomi Pad 8 (Pro) zou samenvallen met die van de Xiaomi 17 (Ultra). Die verwachten we in maart.

‘Release van Xiaomi Pad 8 (Pro) komt eraan’

Xiaomi bracht de Pad 8 en Pad 8 Pro in september vorig jaar al uit in China. Wij kunnen er straks in maart, zes maanden later dus, waarschijnlijk ook eindelijk van genieten. Insider Sudhanshu Ambhore meldt dat de Nederlandse release van de Xiaomi Pad 8 (Pro) samenvalt met die van de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra. Volgens geruchten kondigt het bedrijf deze smartphones begin maart aan voor de Europese markt.

Xiaomi Pad 8 release

Beide tablets hebben een 11,2 inch-lcd-scherm met een zeer hoge resolutie van 3200 bij 1136 pixels. De verversingssnelheid ligt op 144Hz, waardoor je geniet van zeer soepele beelden. Een grote accu van 9200 mAh moet voor een prima accuduur zorgen. De Pad 8 laadt op met 45 watt, bij de 8 Pro is dat zelfs 67 watt.

De Pro is natuurlijk ook rapper. Hij draait op een Snapdragon 8 Elite-chip, de snelste processor van 2025. De normale Pad heeft een Snapdragon 8s Gen 4 aan boord, wat overigens ook bepaald geen traag beestje is. Beide tablets zijn geschikt voor foto- en videobewerking. Games kun je er eveneens prima op spelen.

Xiaomi brengt daarnaast een toetsenbordhoes uit voor de Pad 8 (Pro), die ze omtovert in bescheiden laptops. Ook kun je een stylus kopen, waarmee je op het scherm tekent.

Kleuren en opslagvarianten

De Xiaomi Pad 8 komt met 8GB werkgeheugen en naar keuze 128 of 256GB opslagruimte. Bij de Pad 8 kies je uit 8GB/256GB of 12GB/512GB. Beide tablets verschijnen in drie kleuren: blauw, grijs en groen.

Wat de nieuwe Pads gaan kosten is nog niet bekend. De Xiaomi Pad 7 had vorig jaar een adviesprijs van 399,90 euro en koop je inmiddels voor € 259,-. Voor de Pad 7 Pro betaalde je aanvankelijk 499,90 euro. Daar is nu nog € 402,23 van over.

Via: Sudhanshu Ambhore
Geruchten Android Tablets Xiaomi

