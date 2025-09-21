‘Razendsnelle Xiaomi-tablets steken Samsung naar de kroon’

Veel specificaties van de Xiaomi Pad 8 en Pad 8 Pro liggen op straat. Het gaat om relatief compacte tablets met razendsnelle hardware. Mogelijk worden ze binnenkort al gepresenteerd.

‘Specificaties Xiaomi Pad 8 (Pro) gelekt’

Xiaomi werkt aan opvolgers van de Pad 7 en Pad 7 Pro. Dat kon je nog krachtige midrangers noemen, maar de nieuwe tablets lijken qua hardware echt high-end te worden. Zo draait de normale Pad 7 op een Snapdragon 8s Gen 4, die ook in de Nothing Phone (3) zit. Dat is een erg vlotte chip, waarmee je bijvoorbeeld prima kunt gamen.

De Xiaomi Pad 8 Pro krijgt nog betere specificaties. Hij heeft namelijk een Snapdragon 8 Elite aan boord, de snelste processor van dit moment. We kennen hem natuurlijk van de OnePlus 13 en de Samsung Galaxy S25. Xiaomi stopt daar maar liefst 16GB werkgeheugen bij. De normale Pad 8 heeft 12GB RAM.

Beide tablets hebben een relatief compact 11,2 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz voor uiterst soepele beelden. Xiaomi gaat zo de concurrentie aan met Samsungs nieuwe Galaxy Tab S11, al heeft die wel een nog mooier oled-display met perfecte zwartwaarden.

Grote accu laadt snel op

Xiaomi stopt dan weer een grotere batterij van 9200 mAh in beide Pad 8’s. Volgens geruchten kun je die bij de goedkopere variant opladen met maximaal 45 watt. Dat is bij de Pro 67 watt. De tablets zouden verder 5,75 millimeter dik zijn en minder dan 500 gram wegen. Uiteraard verschijnen er losse toetsenborden waarmee je ze omtovert in kleine laptopjes.

Mogelijk presenteert het bedrijf de Pad 8-serie tegelijk met zijn Xiaomi 17-smartphones. Die verwachten we deze maand al in China, al kan het nog wel even duren voor ze de oversteek naar Nederland maken. Datzelfde geldt vermoedelijk voor de tablets.

