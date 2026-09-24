Xiaomi lanceert Pad 9 en Pad 9 Pro: tablets met snelle hardware

Xiaomi heeft twee nieuwe tablets officieel uit de doeken gedaan: de Pad 9 en Pad 9 Pro. Ze hebben snelle hardware en het Pro-model biedt een groter scherm dan zijn voorganger.

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Xiaomi Pad 9 (Pro) officieel

Op zoek naar een high-end tablet? Xiaomi heeft in China twee nieuwe exemplaren officieel aangekondigd: de Pad 9 en Pad 9 Pro. Het instapmodel biedt een 11,2 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz, wat zeer soepele beelden oplevert. Hij draait op een Snapdragon 8s Gen 4-chip en beschikt over maximaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Daarmee is het qua hardware een subtopper waar je bijvoorbeeld prima op kunt gamen. Het apparaat biedt verder een accu van 9720 mAh, wat behoorlijk fors is voor dit formaat. De Xiaomi Pad 8, zijn voorganger, heeft een batterij van 9200 mAh. Opladen kan met maximaal 45 watt.

Xiaomi Pad 9 Xiaomi Pad 9 Pro

Bij vorige generaties had het Pro-model hetzelfde scherm als de normale variant. Dat geldt niet voor de Xiaomi Pad 9 Pro. Die beschikt over een groter 12,5 inch-display. Daarnaast draait hij op een snellere Snapdragon 8 Gen 5-chip, die tegen de absolute top aanschurkt. Hij zit bijvoorbeeld ook in de Motorola Signature. Je mag weer rekenen op maximaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

De grotere behuizing biedt ook ruimte aan een grotere batterij: 11.000 mAh om precies te zijn, waarmee de tablet behoorlijk lang mee zou moeten gaan. Opladen gaat met 67 watt iets sneller dan bij de normale Xiaomi Pad 9.

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Release in Nederland nog niet in zicht

Xiaomi heeft de Pad 9 en Pad 9 Pro dan wel officieel aangekondigd in China, dat betekent niet dat ze ook snel in de Nederlandse winkels zullen liggen. Mogelijk moeten we hier nog maanden wachten op de nieuwe tablets. De Xiaomi Pad 8 en Pad 8 Pro arriveerden hier pas afgelopen februari. Die hadden adviesprijzen van respectievelijk 449 en 599 euro. We vermoeden dat hun opvolgers iets duurder worden.

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