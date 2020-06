De Poco F2 Pro geeft in de statusbalk bij sommige providers een 5G-icoon weer. Dit terwijl het toestel momenteel helemaal geen 5G-ondersteuning biedt van Nederlandse providers.

Poco F2 Pro heeft geen 5G in Nederland

5G-icoon bij Poco F2 Pro

Dat meldt Tweakers aan de hand van een vraaggesprek met Xiaomi. De site schrijft dat er onterecht een 5G-icoon wordt weergegeven bij verschillende providers, waaronder Vodafone en T-Mobile. De Poco F2 Pro biedt echter alleen ondersteuning voor de 3,5GHz-band in Nederland, een frequentie die hier pas over jaren actief wordt.

Woordvoerder Esteban Jing van Xiaomi zegt dat de F2 Pro alleen een 4G-verbinding heeft. Hij geeft ook toe dat het wel laten zien van het icoontje tot verwarring kan leiden. Ook tijdens het schrijven van de Android Planet Poco F2 Pro review was dat het geval. Op sommige plekken in Nederland was er inderdaad een 5G-icoon te zien in combinatie met een Vodafone-simkaart.

Een instelling van het losse X55-modem van de Snapdragon 865-processor zorgt voor de weergave van dat icoon. De woordvoerder van Xiaomi is hiervan op de hoogte en ook Vodafone heeft hier een reactie op gegeven aan Tweakers.

Volgens de provider is het inderdaad mogelijk dat er een 5G-icoon te zien is, terwijl de telefoon echter verbonden is met 4G. Jing zegt ook ook dat “mensen beter zullen begrijpen waarom het zo werkt, als 5G wat meer ingeburgerd is”.

Specificaties Poco F2 Pro

De Poco F2 Pro heeft een Nederlandse vanafprijs van 599 euro. Voor dat bedrag krijg je een toestel dat aangedreven wordt door de Snapdragon 865-chip. Het basismodel heeft 6GB RAM en 128GB niet uitbreidbare opslag.

Het scherm van 6,67 inch wordt niet onderbroken door een selfiecamera, want die schuift uit het toestel. Dankzij het amoled-paneel met hoge resolutie ziet alles op het scherm er prima uit. De ververssnelheid van het scherm ligt echter nog op 60 keer per seconde, waardoor je niet zo vloeiend door de interface scrolt als bij concurrerende smartphones.

Door de uitschuifbare selfiecamera en de accu van 4700 mAh weegt het toestel 219 gram. Op de achterzijde zijn vier camera’s te vinden, waarbij de primaire camera een resolutie heeft van 64 megapixel. Daarnaast is een koptelefoonaansluiting en infraroodpoort aanwezig. Draadloos opladen is niet van de partij, maar snel bedraad opladen via de usb c-poort is dat wel.

