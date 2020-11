Xiaomi heeft een nieuwe budgetsmartphone aangekondigd: de Poco M3. Het toestel heeft een groot scherm, gigantische accu en aantrekkelijk prijskaartje.

Poco M3 officieel onthuld: dit zijn de specs

Met een adviesprijs van 149 euro is de Poco M3 een echte budgetsmartphone. Het standaardmodel heeft 64GB aan opslagruimte en 4GB werkgeheugen. Ook is een versie met 128GB opslag beschikbaar. De Poco M3 verschijnt in verschillende kleuren (blauw, geel en zwart) en is vanaf 3 december verkrijgbaar in Nederland.

De Poco M3 valt vooral op door de accu, die met een capaciteit van 6000 mAh enorm groot is. Volgens Xiaomi gaat de smartphone bij normaal gebruik zo’n drie dagen mee. Ben je een lichte gebruiker, dan zou je zelfs vijf dagen zonder opladen kunnen. In het doosje van de Poco-telefoon zit een 22,5 Watt-snellader, maar het opladen zelf gaat met 18 Watt. Hierdoor hoef je niet heel lang te wachten totdat de telefoon weer vol zit.

6,53 inch-scherm met kleine notch (2340 bij 1080 pixels)

Snapdragon 662-chip, met 4GB RAM en 64/128GB opslag

6000 mAh-accu gaat lang mee, 18 Watt-snelladen

Driedubbele camera achterop: 48 + 2 + 2 megapixel

8 megapixel-frontcamera voor selfies

Plastic behuizing, stereospeakers en vingerafdrukscanner

Draait op Android 10 met MIUI-software

Het scherm is 6,53 inch groot en heeft een waterdruppel-notch. De resolutie is 2340 bij 1080 pixels en de randen rondom het display zijn redelijk dun. Op de achterkant zit een driedubbele camera van respectievelijk 48, 2 en 2 megapixel. Hierbij gaat het om een normale camera, macrocamera en dieptesensor.

De primaire camera heeft ook een nachtmodus, zodat je betere foto’s in het donker schiet. Met de macrolens maak je kiekjes van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een bloem of insect. De dieptesensor is er voor portretfoto’s met een scherptediepte-effect. De 8 megapixel-frontcamera gebruik je voor selfies, videogesprekken en de gezichtsherkenning.

Opvallend design en vingerafdrukscanner in zijkant

Onder de motorkap bevindt zich een Snapdragon 662-processor, die is bedoeld voor goedkopere Android-telefoons. De Snapdragon 662 zit bijvoorbeeld ook in de Motorola Moto G9 Power (die overigens ook een 6000 mAh-accu heeft) en Moto G9 Play. Gecombineerd met de 4GB aan werkgeheugen moet de Poco M3 prima prestaties leveren.

Xiaomi heeft de Poco M3 een opvallend design gegeven, waarbij vooral het grote camera-eiland in het oog springt. Ook het Poco-logo is nogal prominent aanwezig. De behuizing is van plastic maar volgens de fabrikant wel ‘waterafstotend’. De vingerafdrukscanner zit niet aan de voor- of achterkant, maar zien we aan de zijkant van de behuizing. Hierdoor kun je de smartphone makkelijk met je duim ontgrendelen.

Poco M3 release en prijzen

De Poco M3 is begin december in Nederland verkrijgbaar via de website van Xiaomi. Voor de instapversie (met 4GB RAM/64GB opslag) betaal je 149 euro. De variant met 128GB opslagruimte is voor 169 euro te koop.