Xiaomi onthult volgende week Poco X3: dit zijn de eerste specs

Xiaomi onthult volgende week maandag (7 september) de Poco X3 NFC, zoals het toestel heet. De smartphone komt waarschijnlijk ook naar Nederland en diverse specificaties en features zijn al gelekt.

Xiaomi Poco X3-aankondiging op 7 september

Uit een uitnodiging van Xiaomi blijkt dat het bedrijf op 7 september een nieuwe smartphone uit de doeken doet: de Poco X3 NFC. Het toestel volgt de Poco X2 – die niet in de Benelux is verschenen – van eerder dit jaar op. Xiaomi heeft wel de Poco F2 Pro, de opvolger van de populaire Pocophone F1, in Nederland uitgebracht.

De Poco X3 NFC komt waarschijnlijk wel naar Nederland, omdat Xiaomi’s uitnodiging met Nederlandse media is gedeeld, waaronder Android Planet. Zoals de naam van de smartphone al verklapt, heeft de Poco X3 sowieso nfc-ondersteuning om mobiele betalingen te verrichten. Verder zijn er al wat specificaties van de nieuwe Poco-telefoon gelekt.

Dit zijn de eerste Poco X3-specs

Zo zou de smartphone beschikken over een viervoudige camera op de achterkant, waarbij de primaire camera foto’s in 64 megapixel maakt. Wat voor camera’s de Poco X3 NFC nog meer heeft, is onduidelijk. Daarnaast heeft de smartphone een voorkantvullend scherm met een klein gaatje voor de 20 megapixel-selfiecamera.

Het display zou 6,67 inch groot zijn en een hogere ververssnelheid van 120Hz hebben. Daardoor ogen beelden, animaties en games veel vloeiender. Verder spreken geruchten over een grote 5160 mAh-accu met ondersteuning voor 33 Watt-snelladen. Onder de motorkap zou de nieuwe Snapdragon 732G-processor zitten, maar verder is er nog niets bekend. Ook de prijs en releasedatum zijn onduidelijk.

Op 7 september lees je natuurlijk alles over de Poco X3 NFC op Android Planet. Houd de website daarom in de gaten of check de gratis Android Planet-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Neem tot die tijd ook een kijkje in de uitgebreide Poco F2 Pro review en video hieronder.

