De Pocophone F1 was een erg populair toestel, maar de opvolger blijft tot nu toe uit. Geruchten over het nieuwe toestel doen echter al even de ronde. Nu lijkt de onthulling weer een stapje dichterbij dankzij een ingediend handelsmerk.

Xiaomi Pocophone F2 handelsmerk

Xiaomi heeft een handelsmerk ingediend voor de naam ‘POCO F2’. Daaruit trekken we de conclusie dat het bedrijf echt werkt aan een opvolger van de populaire Pocophone F1. Vlak voor de release van dat toestel in augustus 2018 verscheen ook een handelsmerk met de naam ‘POCO F1’. Of dat betekent dat de nieuwe smartphone binnenkort wordt aangekondigd, is nog onbekend.

Geruchten over de komst van het toestel doen al even de ronde, maar dit is het eerste concrete bewijs dat er echt aan wordt gewerkt. In september 2019 verschenen nog geruchten over de komst van de F2. Eind december werd via Twitter nog een bericht geplaatst door een topman van Pocophone. Daarin was te lezen dat we meer zouden horen van Pocophone in 2020. Die tweet werd toen weer snel verwijderd.

Poco is submerk van Xiaomi

Poco is een submerk van de Chinese fabrikant Xiaomi, net zoals Redmi dat is. Andere submerken zijn Mi en CC, die zich elk richten op hun eigen doelgroep. Eén ding hebben die merken wel gemeen: de goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.

De eerste Pocophone F1 was hier verkrijgbaar vanaf 329 euro voor het model met 6GB RAM en 64GB opslag. De processor is de Snapdragon 845, het scherm is een model van 6,2 inch en op de achterkant zit een dubbele camera. Over specificaties of release van de Pocophone F2 is nog niks bekend.

Wat zou jij voor specs en prijs willen zien voor de nieuwe Pocophone F2? Laat het ons weten in de reacties hieronder!

