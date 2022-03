De opmars van Xiaomi-producten: van smartphone tot airfryer en tv

Xiaomi is bekend van zijn smartphones, maar verkoopt nog veel meer gadgets. Steeds meer komen ook in Nederland uit en zijn te bedienen met dezelfde app. Tijd om de opmars van Xiaomi-producten in ons land te duiden.

Xiaomi-smartphones

Al jaren maakt Xiaomi smartphones, die sinds 2019 ook officieel in Nederland te koop zijn. De fabrikant verkoopt er steeds meer van en claimt inmiddels één van de grootste smartphonemerken in Nederland te zijn, na Samsung en Apple. Met de nieuwe Xiaomi 12-serie hoopt het bedrijf verder te groeien. In de Xiaomi 12 preview lees je onze eerste indrukken van de toestellen.

Goed om te weten is dat Xiaomi ook betrokken is bij de merken Poco en Redmi. Ook deze bedrijven zijn in Nederland actief. Zo publiceerde Android Planet recent nog een videoreview van de Poco X4 Pro.

Veel meer Xiaomi-producten

De Xiaomi-smartphones winnen aan bekendheid in Nederland, maar wist je dat het bedrijf nog veel soorten producten maakt? Het portfolio beslaat honderden verschillende gadgets, van slimme tv’s, speakers en soundbars tot computermonitoren, elektrische steps en fitnesstrackers. In de afgelopen jaren zijn steeds meer gadgets ook buiten Xiaomi’s thuisland China uitgebracht, inclusief Nederland.

Met name sinds de officiële merkintroductie in Nederland zit het productportfolio in de lift. De elektrische steps zijn bij bekende webwinkels als MediaMarkt te koop, de betaalbare Mi Smart Band-fitnesstrackers zie je overal en ook Xiaomi’s andere gadgets krijgen steeds meer aandacht.

Tv’s weggeven

Dat doet de fabrikant onder andere door zijn gadgets te bundelen met nieuwe smartphones. Vorig jaar kregen vroege kopers van een Xiaomi 11T een gratis Mi Watch-horloge, kleinere smart-tv of beamer, waar de duurdere 11T Pro zelfs met een grotere 4K-smart-tv kwam.

Die televisies waren nieuw in Nederland, bevestigde Xiaomi’s lokale marketingdirecteur destijds. Door ze weg te geven bij nieuwe smartphones, creëerde het bedrijf meer aandacht voor de tv’s én werd het aantrekkelijker om de Xiaomi 11T (Pro) te kopen. Inmiddels zijn de televisies te koop bij verschillende grote (web)winkels en Xiaomi’s eigen Mi Store-webwinkel.

Eind 2020 opende Xiaomi zijn eerste eigen winkel in Nederland. Deze Mi Store is gevestigd in een drukke winkelstraat in Rotterdam en laat consumenten naast smartphones ook allerlei andere soorten producten uitproberen. De Mi TV Sticks bijvoorbeeld, mediaspelers met Android TV. Een soort concurrent voor de Chromecast met Google TV.

Slimme Xiaomi-producten met dezelfde app

Want het productportfolio groeit door. Recent introduceerde Xiaomi bijvoorbeeld zijn eigen airfryer in Nederland, qua prijs en airfryer-capaciteit vergelijkbaar met die van andere merken. De onderscheidende feature: je kan de airfryer bedienen via de Xiaomi Home-app. Aan- en uitzetten, voorverwarmen, met één druk de modus voor bitterballen of je favoriete recept starten; dit soort zaken regel je via de app.

Xiaomi zet al jaren in op zijn app, die je installeert op je smartphone om allemaal andere (Xiaomi)apparaten aan te sturen. De fabrikant spreekt van een eigen ecosysteem voor in en rond het huis en noemt één applicatie voor allerlei apparaten als groot pluspunt. Deze strategie komt ook steeds duidelijker in Nederland naar voren. Vrijwel alle moderne Xiaomi-apparaten die hier te koop zijn, werken dan ook met de app.

Van de elektrische step, elektrische vouwfiets en luchtreiniger tot de Google Assistent-speaker, tafellamp en beamer: allemaal zijn ze te bedienen via de Xiaomi Home-app. Xiaomi geeft aan in zijn marketing steeds meer aandacht te willen besteden aan zijn ecosysteem, waarbij de (Xiaomi-)smartphone het centrale apparaat blijft.

Nu ook een soundbar

De nieuwste telefoons zijn als gezegd de Xiaomi 12, Xiaomi 12X en Xiaomi 12 Pro. En net als bij de 11T-serie, krijg je ook bij aanschaf van de 12-serie tijdelijk Xiaomi-producten cadeau. Zo hoopt het bedrijf op hogere smartphoneverkopen én meer aandacht voor zijn andere soorten gadgets.

Bij de Xiaomi 12X krijg je een 32 inch-smart tv en de Xiaomi 12 komt met zowel die tv als een soundbar. Bij de Xiaomi 12 Pro – veruit de duurste smartphone van de drie – ontvang je opvallend genoeg géén cadeau. Om af te sluiten met de soundbar: die is nieuw in Nederland. Zo breidt Xiaomi’s productaanbod steeds verder uit.

Gebruik jij Xiaomi-producten en zo ja, welke en hoe bevallen ze? We horen het graag in de reacties onder dit artikel.