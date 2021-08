Xiaomi Redmi 10 officieel: complete smartphone voor laag prijsje

Xiaomi heeft per ongeluk de Redmi 10 aangekondigd. Deze betaalbare smartphone heeft een groot 90Hz-scherm, flinke accu en heuse 50 megapixel-camera.

Xiaomi Redmi 10 officieel: dit moet je weten

Dankzij een te vroeg gedeeld persbericht is de Xiaomi Redmi 10 aangekondigd, zo meldt WinFuture. De smartphone is de opvolger van de Redmi 9 en opnieuw een betaalbare Android-telefoon met goede specificaties. Zo heeft het toestel een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Omdat het display 90 in plaats van 60 keer wordt ‘vernieuwd’ zijn animaties vloeiender.

Handig is dat het scherm van de Redmi 10 kan wisselen tussen verschillende verversfrequenties. Als 90Hz niet nodig is, kan de telefoon schakelen naar 60Hz of 45Hz. Hierdoor wordt stroom bespaard en dat is weer gunstig voor de accuduur van de smartphone. Het display heeft overigens een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

6,5 inch-scherm (full-hd) met 90Hz

MediaTek Helio G88 als processor

4/6GB aan werkgeheugen, 64/128GB opslagruimte

50 megapixel-hoofdcamera op de achterkant

Ook groothoeklens, macrocamera en dieptesensor aanwezig

5000 mAh met snelladen en omgekeerd opladen

Draait uit de doos op Android 11

Een belangrijke verbetering van de Redmi 10 ten opzichte van de Redmi 9 is de camera. De nieuwe telefoon heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, die voor veel betere foto’s moet zorgen dan de 13 megapixel-camera van de Redmi 9. Ook beschikt de smartphone over een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

De accu van de Xiaomi Redmi 10 is 5000 mAh en ondersteunt snel opladen met maximaal 18 Watt. Handig is dat je het toestel ook kan gebruiken om andere apparaten – zoals een koptelefoon – van stroom te zien. Hiervoor dien je ze slechts met een kabeltje te verbinden. Dit gaat met maximaal 9 Watt.

Release en adviesprijs nog onbekend

Het is nog onduidelijk of en wanneer de Redmi 10 in Nederland verschijnt. Ook weten we nog niet wat de budgettelefoon gaat kosten. De Redmi 9 verscheen hier vorig jaar met een adviesprijs van 149 euro, dus we verwachten dat Xiaomi voor een vergelijkbare prijs kiest. Wanneer meer over de prijs en release bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

