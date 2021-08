‘Specificaties en afbeeldingen Xiaomi Redmi 10 verschenen’

De vermoedelijke Xiaomi Redmi 10-specificaties zijn verschenen, evenals afbeeldingen van het komende toestel. Wanneer de fabrikant de betaalbare smartphone wil presenteren is nog de vraag.

Xiaomi Redmi 10 specificaties: alles op een rij

De Xiaomi Redmi 9 werd een jaar geleden gepresenteerd voor de Europese markt voor 149 euro. De opvolger van de betaalbare smartphone is nu verschenen via een retailer uit Singapore. Zo weten we alles over de Xiaomi Redmi 10-specificaties.

Het lcd-scherm is 6,5 inch groot en krijgt een full hd+-resolutie van vermoedelijk 2400 bij 1080 pixels. Het display heeft een ververssnelheid van 90Hz, waardoor het soepeler aanvoelt dan schermen die 60 keer per seconde verversen. De frontcamera is geplaatst in een gaatje, terwijl de Redmi 9 nog een kleine notch aan boord heeft.

De gekozen processor is de Helio G88 van MediaTek, bijgestaan door 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het instapmodel van de Redmi 9 beschikte over 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen. De batterij is 5000 mAh groot en opladen kan via een kabel met maximaal 18 Watt. Een fysieke vingerafdrukscanner is verstopt in de aan- / uitknop aan de rechterkant en ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig.

Waar de Redmi 9 beschikt over een camera van 16 megapixel, heeft de Redmi 10 een primaire lens van 50 megapixel. Ook kun je foto’s maken in een wijdere hoek met de 8 megapixel-groothoeklens. Tot slot zijn er nog twee sensoren aan boord voor het maken van portretfoto’s en close-ups.

Beschikbaarheid en release Xiaomi Redmi 10

Wanneer het toestel officieel gepresenteerd wordt, is de vraag. Het merk heeft ook nog geen evenement aangekondigd voor dit toestel. Als gezegd verscheen de Redmi 9 op de Europese markt in juni 2020. De Singaporese webwinkel heeft het model met 6GB/128GB geheugen online gezet voor omgerekend 155 euro. Keuze heb je uit een blauw, zilver en wit model.

Later deze week verwachten we wel de Xiaomi Mi Mix 4 te gaan zien. Dat high-end toestel wordt het model van 2021, waarmee het merk kan laten zien wat het technisch allemaal kan. Zo verwachten we onder andere dat die smartphone een onzichtbare selfiecamera krijgt, die onder het scherm te vinden is.

