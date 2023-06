Xiaomi Redmi 12 gelekt: grote budgetsmartphone in de maak

Xiaomi brengt binnenkort een nieuwe budgetsmartphone uit, zo stelt een betrouwbare bron. De Xiaomi Redmi 12 zou rond de 200 euro kosten en beschikken over een erg groot scherm.

‘Dit zijn de Xiaomi Redmi 12-specificaties’

Volgens de doorgaans goed ingevoerde website WinFuture komt Xiaomi binnenkort met een nieuwe budgettelefoon. De Xiaomi Redmi 12 is naar verluidt in juli verkrijgbaar voor een prijs van ongeveer 200 euro. De bron publiceert afbeeldingen van het verwachte toestel en weet ook wat de specificaties zijn.

De Redmi 12 heeft een opvallend groot scherm van 6,79 inch met een full-hd-resolutie van 2460 bij 1080 pixels. Het display heeft daarnaast een ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden vloeiender ogen. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G88-processor, die ook in de Redmi 10 uit 2021 zit. Deze chip is niet de snelste en kan bijvoorbeeld niet overweg met 5G-internet.

Verder zou de Redmi 12 beschikken over 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, en een 5000 mAh-accu. Laatstgenoemde ondersteunt snelladen, al gaat dit met maximaal 18 Watt. Hierdoor duurt het alsnog een tijdje om de smartphone volledig op te laden. Dat opladen gaat via de usb-c-poort en de Redmi 12 heeft een nfc-chip voor contactloze betalingen.

Vier camera’s en verschillende kleuren

WinFuture schrijft verder dat de betaalbare Xiaomi-smartphone 199 gram weegt en 8,2 millimeter dik is. De behuizing is van plastic en heeft een IP53-cerfiticatie, waardoor het toestel tegen een spatje water kan. De smartphone moet in drie kleuren verschijnen: zwart, wit/zilver en lichtblauw.

Tot slot is de Redmi 12 voorzien van drie camera’s op de achterkant. Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 2 megapixel-dieptesensor of macrocamera. De selfiecamera aan de voorkant maakt kiekjes in 8 megapixel.

Het is onduidelijk wanneer de Xiaomi Redmi 12 precies wordt aangekondigd en of de smartphone ook in Nederland verschijnt.

