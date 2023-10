‘Deze goedkope Xiaomi-smartphone verschijnt binnenkort’

Xiaomi zou binnenkort een betaalbare smartphone uitbrengen in de vorm van de Redmi 13C. Een bron heeft nu foto’s van het toestel en de verpakking gedeeld.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Xiaomi Redmi 13C-foto’s

Xiaomi verkoopt high-end smartphones zoals de Xiaomi 13 en 13 Pro, maar brengt ieder jaar ook een stapel budgettoestellen uit. Voor het einde van het jaar komt er nog een budgettelefoon bij, zo meldt de website Newzonly. De Redmi 13C, die de Redmi 12C van begin dit jaar opvolgt, wordt mogelijk volgende maand gepresenteerd.

De bron beschikt over foto’s die de voor- en achterkant van de Redmi 13C laten zien, maar ook de verpakking van het toestel. De sticker op het scherm verklapt dat de Xiaomi-telefoon een fors 6,74 inch-scherm heeft met een ververssnelheid van 90Hz. Ook krijgt de 13C een drievoudige camera-setup met een 50 megapixel-hoofdlens.

Het toestel wordt aangedreven door een octacore-processor, waarbij het volgens de gelekte informatie over een MediaTek Helio G96-chip gaat. Xiaomi zou meerdere versies willen uitbrengen met 4/6/8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte. De 5000 mAh-accu laadt op met maximaal 18 Watt.

Het toestel heeft achterop twee grote camera’s, waar dus eigenlijk drie camera’s in zijn verstopt. De behuizing heeft afgeronde hoeken en in het scherm zit een kleine waterdruppel-notch voor de selfiecamera. Dat laatste zien we niet vaak meer: de meeste Android-telefoons hebben een klein cameragat in het display.

Betaalbaar, maar oude software

De Xiaomi Redmi 13C moet in drie kleuren verschijnen: wit, blauw en zwart. De prijs is nog onbekend, maar het is aannemelijk dat de smartphone rond de 100 euro gaat kosten. De Redmi 12C heeft ongeveer dezelfde prijs. Het toestel is niet officieel in Nederland uitgebracht, maar kun je alsnog bij enkele webwinkels vinden.

Opvallend is dat Newzonly schrijft dat de Redmi 13C op Android 12 zou draaien. Deze versie van het mobiele besturingssysteem is inmiddels ruim twee jaar oud. We verwachten daarom dat Xiaomi eerder kiest voor Android 13, dat overigens onlangs is opgevolgd door Android 14. Over de software legt Xiaomi zijn MIUI-skin heen.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees meer nieuwtjes over Xiaomi: