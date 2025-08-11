Xiaomi kondigt Redmi 15 aan met grote batterij, maar kleine prijs

De Redmi 15 is aangekondigd door Xiaomi en hij heeft opvallende specificaties, met in het bijzonder een enorme batterij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi 15 officieel vanaf 229 euro

Xiaomi heeft Redmi 15 officieel uit de doeken gedaan. Het is een budgetsmartphone, met een aantal opvallende specificaties. Te beginnen bij de batterij. Deze heeft een grootte van 7000 mAh, wat zo’n 40 procent meer is dan de 5000 mAh die je bij de meeste smartphones in deze prijsklasse vindt. De telefoon zelf wordt er overigens niet veel lomper van, met een dikte van 8,5 millimeter.

De enorme batterijcapaciteit is te danken aan Xiaomi’s Surge-batterij. Die gaat volgens de fabrikant zeker twee dagen mee op een lading. De accu kan snelladen met 33 watt en andere apparaten opladen met 18 watt. Ook komt de batterij van pas met het grote scherm van 6,9 inch. Deze heeft een 1080p-resolutie en kan tot 144 beelden per seconde tonen, waar de meeste telefoons dat 120 keer per seconde doen. Daardoor moet animaties soepel ogen.

Onder de motorkap draait de Snapdragon 6s Gen 3, die we kennen van de Oppo A3 en Motorola Moto G85. Voor alledaagse taken zal de telefoon zeker geschikt zijn, maar verwacht geen snelheidsmonster. Je kiest voor 4 of 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte. De telefoon komt in drie kleuren: groen, grijs en zwart.

Achterop vind je drie lenzen, maar één echte camera van 50 megapixel. De rest zijn sensoren die helpen bij het maken van betere plaatjes. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel. De telefoon is verder stof- en spatwaterdicht, draait op Android 15 en heeft verschillende handige AI-functies. Denk aan Gemini, een AI-gum en Circle to Search.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoals gezegd heeft de telefoon een adviesprijs vanaf 229 euro. Je krijgt dan het model met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Wat de meerprijs is voor de versie met meer geheugen, is niet bekend. De telefoon is binnenkort verkrijgbaar. Wat vind jij van Redmi 15 met zijn flinke batterij? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws?