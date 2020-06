De Xiaomi Redmi 9 is officieel gepresenteerd. Het toestel valt op door zijn lage verkoopprijs van 149 euro, grote accu en prima specificaties. Android Planet zet de belangrijkste informatie op een rij.

Xiaomi Redmi 9 officieel: dit moet je weten

Twee dagen geleden lekten de specificaties van de Xiaomi Redmi 9 al uit, en nu heeft Xiaomi de smartphone officieel aangekondigd. De smartphone is vanaf 18 juni te koop in Spanje in de kleuren grijs, paars en groen. Het model met 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen kost 149 euro. Voor 179 euro krijg je een variant met 4GB/64GB geheugen.







Het is nog niet duidelijk of de Redmi 9 ook in Nederland uitkomt. Android Planet heeft dit nagevraagd bij Xiaomi en zal dit artikel updaten bij een reactie. Xiaomi verkoopt sinds kort de Redmi Note 9, Note 9S en Note 9 Pro in Nederland, dus de kans is groot dat de reguliere Redmi 9 hier ook verschijnt.

Redmi 9 specificaties

De Xiaomi Redmi 9 heeft een 6,53 inch-full-hd-scherm, is gemaakt van plastic en heeft vier camera’s op de achterkant. Onder de motorkap draait een MediaTek-processor. De accu heeft een capaciteit van 5020 mAh en dat is bovengemiddeld groot voor dit type smartphone. Naar verwachting houdt de accu het daarom anderhalf tot twee dagen vol voordat je de usb-c-stekker moet pakken.

Xiaomi levert de Redmi 9 met Android 10 en zijn zware MIUI-schil. Over een updatebeleid is op dit moment nog niets bekend, maar je mag aannemen dat het toestel een Android 11-update ontvangt.

