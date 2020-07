Je kan de Xiaomi Redmi 9 vanaf vandaag kopen in Nederland. De budgetsmartphone is verkrijgbaar vanaf 149 euro en valt om vier redenen in positieve zin op.

Redmi 9 release: dit moet je weten

Xiaomi presenteerde de Redmi 9 begin juni en verkoopt de telefoon vanaf nu in Nederland. Het toestel is te koop in de kleuren grijs, groen en paars. De adviesprijs voor het instapmodel met 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen is 149 euro. Voor 169 euro koop je het model met 4GB/64GB geheugen.

Hoewel Android Planet de Redmi 9 nog niet heeft kunnen testen, zijn we erg benieuwd naar de budgetsmartphone. De prijs-kwaliteitsverhouding is op papier namelijk indrukwekkend. Hieronder bespreken we vier toffe features van het toestel.

1. Enorme accu laadt snel op

Een prettige feature van de Xiaomi Redmi 9 is zijn 5000 mAh-accu; veel groter dan gebruikelijk (3500 tot 4500 mAh) voor dit type smartphone. De accu moet twee dagen meegaan.

In de doos zit een 10 Watt usb-c-stekker, die de accu in een paar uur oplaadt. Als je zelf een 18 Watt-snellader hebt, laadt de accu sneller op.

2. Full-hd-scherm

Het lcd-scherm van de Redmi 9 is met 6,53 inch aan de grote kant en gebruikt een kleine druppelvormige inkeping voor de 8 megapixel-selfiecamera. Het meest opvallende is de full-hd-resolutie, waardoor het display scherp oogt.

Veel smartphones in deze prijsklasse bezuinigen op het scherm en zijn voorzien van een minder scherp hd-scherm. De Nokia 5.3, Motorola One Macro en Motorola Moto G8 Power Lite zijn hier voorbeelden van.

3. Complete hardware

Naast een grote accu, snelle oplader en scherp display heeft de Redmi 9 ook een vlotte MediaTek-processor en vier camera’s op de achterkant. Dat is meer dan gebruikelijk in dit prijssegment.

Ook noemenswaardig is de aanwezigheid van features als een infraroodsensor (om je tv te bedienen), nfc-chip (voor contactloos betalen in winkels) en de mogelijkheid om twee simkaarten en een micro-sd-kaartje te gebruiken.

De Redmi 9 heeft 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen (149 euro) of 4GB/64GB geheugen (169 euro). Het prijsverschil is met twee tientjes beperkt, terwijl de tweede uitvoering sneller en meer toekomstbestendig is.

4. Prima software(-ondersteuning)

Xiaomi levert de Redmi 9 met Android 10, de nieuwste Android-versie. De fabrikant legt hier zijn MIUI 11-schil overheen, die flink afwijkt van stock-Android maar na wat gewenning prima werkt.

Positief is Xiaomi’s updatebeleid. Xiaomi-smartphones krijgen regelmatig en doorgaans jarenlang updates met nieuwe features. De fabrikant is vaak niet de snelste, maar ondersteunt zijn toestellen (ook goedkopere) langer dan merken als Alcatel en Motorola. Het ligt voor de hand dat de Redmi 9 behalve Android 11 volgend jaar ook Android 12 ontvangt.

