Er is meer informatie verschenen over de aankomende Xiaomi Redmi 9, de opvolger van de huidige Redmi 8. Details van dit budgettoestel zijn online gezet door een Filipijnse webwinkel. Of het toestel ook in Europa op de markt komt is nog de vraag, maar lijkt wel waarschijnlijk.

Xiaomi Redmi 9 specificaties bekend

Alle informatie over een aankomend budgettoestel van Xiaomi liggen op straat. De specificaties van de Xiaomi Redmi 9 zijn online gezet door een webwinkel uit de Filipijnen. Ook is allerlei marketingmateriaal verschenen, waaruit nog meer info af te leiden is.

Qua design lijkt het aankomende toestel op de huidige Redmi Note 8 Pro. Zo zijn de drie camera’s verticaal onder elkaar geplaatst op de achterkant, met daaronder nog een fysieke vingerafdrukscanner.

Met de primaire camera schiet je plaatjes van 13 megapixel en groothoekfoto’s maak je in 8 megapixels. Een dieptesensor is ook aan boord, waardoor portretfoto’s er ook goed uitzien. Een vierde camera en losse flitser zijn naast de verticale module te vinden. Met die camera maak je foto’s van objecten dichtbij, zoals een insect of bloemknop.

Het scherm is net als de Note 8 Pro 6,53 inch groot en ook is er een kleine notch aanwezig voor de frontcamera. Het toestel weegt 198 gram en de buitenkant is gemaakt van polycarbonaat, een stevig soort plastic.

De krachtbron is een processor van MediaTek, die vaker wordt gebruikt in betaalbare toestellen. Er komen meerdere varianten op de markt qua werk- en opslaggeheugen en de accu is 5020 mAh groot. Opladen daarvan doe je makkelijk en snel via de usb c-poort.

Ook zijn een koptelefoonaansluiting, infraroodpoort en dualsim-opties aan boord. Tot slot kun je ook het interne geheugen makkelijk en snel uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Het toestel draait op Android 10 met daaroverheen de EMUI 11-schil. Deze eigen skin van de fabrikant is flink aangepast qua uiterlijk en ook zijn er verschillende eigen apps op het toestel voorgeïnstalleerd.

Beschikbaarheid Redmi 9

Vooralsnog zijn alleen de Filipijnse prijzen verschenen, waardoor het nog wachten is op Europese prijzen. Dat het toestel ook hier wordt uitgebracht lijkt wel waarschijnlijk. De Redmi 8 is hier namelijk ook te koop en is inmiddels al aan te schaffen voor een prijs van zo’n 130 euro.

