Xiaomi heeft de Redmi 9A en 9C officieel gepresenteerd voor de Europese markt. Op een groots evenement werden ook de Mi TV Stick, Mi Smart Band 5, draadloze oordopjes en meer producten getoond. In dit artikel zetten we alles op een rijtje.

Xiaomi Redmi 9A en 9C officieel

Xiaomi heeft op een online evenement allerlei nieuwe producten gepresenteerd, waaronder de Redmi 9A en Redmi 9C. De twee nieuwe toestellen bieden een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Xiaomi Redmi 9A

De Redmi 9A is een echte budgetsmartphone met een adviesprijs van 99 euro. Het toestel is uitgerust met een een instapprocessor van MediaTek, 2GB werkgeheugen en 32GB uitbreidbare opslag.

Het toestel heeft twee camera’s: één aan de voorkant en de ander achterop. Daarmee schiet je foto’s van respectievelijk 5 en 13 megapixel. Een vingerafdrukscanner is niet aanwezig. Wel kun je gebruikmaken van gezichtsherkenning.

De Redmi 9A heeft een scherm van 6,53 inch met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De frontcamera is verwerkt in een kleine druppelnotch. Qua accu heb je niks te klagen, want deze is 5000 mAh groot. Opladen gaat via een verouderde micro usb-poort met maximaal 10 Watt. Snelladen ontbreekt dus helaas.

Tot slot is de Xiaomi Redmi 9A voorzien van een koptelefoonaansluiting en Android 10, met de MIUI 12-schil daaroverheen. Het toestel wordt verkrijgbaar in het groen, grijs en blauw, maar vanaf wanneer deze exact te koop is, is nog onbekend.

Alles over de Xiaomi Redmi 9C

De Redmi 9C is ook aangekondigd en heeft een adviesprijs van 119 euro. Ook dit toestel heeft 2GB RAM en 32GB uitbreidbare opslag aan boord. Het model met 3GB werkgeheugen en 64GB opslag kost 139 euro. Wanneer het toestel exact in de winkels ligt is nog onbekend.

Het scherm en de accu zijn qua specificaties hetzelfde als de Redmi 9A. De processor is ook van MediaTek, maar een fractie krachtiger. Ook is er een fysieke vingerafdrukscanner aanwezig, te vinden op de achterkant. Het grote verschil zit ‘m echter in de aanwezige camera’s, want de Redmi 9C heeft er vier.

Vier camera’s aan boord

Selfies of videobellen doe je ook met een resolutie van maximaal 5 megapixel. Met de primaire camera op de achterkant schiet je plaatjes van 13 megapixel. Wil je iets van dichtbij fotograferen zoals een insect, dan gebruik je de macrocamera.

Deze heeft slechts een resolutie van 2 megapixel, dus veel detail leg je daarmee niet vast. Tot slot is er nog een sensor aanwezig die diepte-informatie opslaat. Dit gebruik je voor het maken van een goede portretfoto.

Mi TV Stick met afstandsbediening aangekondigd

Op hetzelfde evenement presenteerde de Chinese fabrikant ook de Mi TV Stick, wat je kunt zien als Xiaomi’s alternatief voor de bekende Google Chromecast. Met deze stick kun je namelijk ook allerlei content streamen naar het grote scherm door de ingebouwde cast-functionaliteit.

De stick wordt ondersteund door Android TV en daardoor kun je allerlei apps en games downloaden in de Play Store. Er wordt ook een afstandsbediening bij de Mi TV Stick geleverd. Zo kun je makkelijk diensten als Netflix en Prime-audio gebruiken, maar ook de Google Assistent activeren.

Daarnaast is er ondersteuning voor Dolby en DTS aanwezig en beelden worden in full-hd getoond. De Mi TV Stick heeft een adviesprijs van 39,99 euro, maar wanneer de slimme stick te koop is en bij welke winkels precies, is nog onbekend.

Andere aankondigingen

Andere aankondigingen op dit Xiaomi-evenement zijn onder andere de Mi True Wireless Earphones 2 Basic-oordopjes met een adviesprijs van 39,99 euro. Ook presenteerde de fabrikant een nieuwe elektrische scooter en game-monitor.

Op het event werd ook de Xiaomi Mi Band 5 gepresenteerd. Deze wearable heeft een adviesprijs van 39,99 euro en is binnenkort verkrijgbaar. Wil je onze eerste indrukken alvast lezen van deze betaalbare fitnesstracker? Check dan onderstaande link.

Ook werd de Redmi 9 nog aangehaald, een ander betaalbaar toestel in de budgetreeks van Xiaomi. Dat toestel werd al eerder gepresenteerd en ligt inmiddels op de redactie. Houd Android Planet dan ook in de gaten voor de uitgebreide review.

